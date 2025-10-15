Esportes

Em Alvorada
Notícia

Com goleiro e atacante do grupo principal, Juventude é derrotado pelo Inter pela Copa FGF

Confronto terminou em 3 a 2 para os Colorados, na Morada dos Quero-Queros, pela 5ª rodada do torneio

Camila Corso

Jornal Pioneiro

