Com goleiro e atacante do grupo principal, Juventude é derrotado pelo Inter pela Copa FGF

Roberson e Emerson Galego balançaram as redes para o Papo. Leonardo Bidese / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude conheceu sua primeira derrota na Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Perdeu para o Inter por 3 a 2, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Os times se enfrentaram nesta quarta-feira (15), pela 5ª rodada da competição.

A equipe de Filipe Dias permanece em quarto lugar, com cinco pontos, oriundos de uma vitória e dois empates. Para o clássico Juve-Nal, o técnico contou com o goleiro Ruan Carneiro e o atacante Emerson Galego, jogadores do grupo profissional, reforçando o time sub-20.

Na próxima rodada, o Ju folga novamente, já que enfrentaria o São José, que desistiu da competição. O time volta à campo no domingo, 26 de outubro, às 15h30min, diante do Pelotas, na Boca do Lobo.

Primeiro Revés

O Ju quase abriu o placar aos três minutos, porém a finalização de Roberson foi bloqueada. Aos 15, Lucas Fernandes chutou da entrada da área e balançou as redes, mas o impedimento foi dado.

Com chances alviverdes desperdiçadas, Lucca Drummond abriu o placar para o Colorado aos 27 minutos. Pouco tempo depois, aos 38, Galego bateu forte e Roberson aproveitou o rebote do goleiro para deixar tudo igual.

Logo no início da etapa final, Lucca marcou novamente e colocou o time da Capital em vantagem. Aos 13, Galego foi derrubado dentro da área e, de pênalti, balançou as redes e empatou a partida mais uma vez. Por fim, Eduardo fez o gol da vitória para os donos da casa aos 35 minutos.