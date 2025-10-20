Com gol de Peixoto, Juventude derrota o Bragantino e encerra jejum no Brasileirão

Volante marcou o gol da equipe jaconera. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Depois de sete partidas, o Juventude voltou a vencer no Brasileirão 2025. Na noite desta segunda-feira (20), em duelo pela 29ª rodada, o time alviverde derrotou o Bragantino por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi. O gol da partida foi anotado pelo volante Peixoto, ainda no primeiro tempo.

O resultado faz o Ju subir para 26 pontos, na 18ª colocação, restando nove duelos para tentar evitar o rebaixamento. A próxima partida do Ju será no domingo (26), às 16h, contra o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre.

Mais uma vez, Thiago Carpini trouxe novidades na escalação. Ruan Carneiro, Marcelo Hermes e Peixoto entraram nas vagas dos suspensos Jandrei, Alan Ruschel e Mandaca. Na defesa, Rodrigo Sam voltou na vaga de Abner, com Marcos Paulo sendo mantido na formação inicial.

Com a obrigação de vencer, o Juventude iniciou a partida com maior presença no campo de ataque. Aos quatro minutos, Rafael Bilu cobrou escanteio e Taliari desviou de cabeça para fora. Aos sete, Bilu recebeu de Peixoto e finalizou de fora da área, sem direção.

A sequência alviverde ainda teve uma tentativa de voleio de Taliari, que Cleiton defendeu sem dificuldades. Aos 13, Jadson cruzou na área e Gilberto cabeceou fraco para nova intervenção do goleiro do Bragantino.

Mesmo com o controle das ações, o Juventude apresentava muitas dificuldades para concluir as jogadas. O Bragantino, por sua vez, só foi finalizar aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, Pedro Henrique cabeceou longe da meta.

Aos 33, a primeira chance de maior perigo do Ju saiu em um chute de longe de Igor Formiga, que puxou para o pé esquerdo e arriscou. A bola parou em Cleiton.

Aos 39, a superioridade do Ju se transformou em vantagem no placar. Igor Formiga recebeu de Rafael Bilu e cruzou com perfeição. Peixoto, como fosse centroavante, desviou de cabeça no canto: 1 a 0.

Sem que o goleiro Ruan Carneiro fosse ameaçado, a primeira etapa acabou com a vantagem alviverde.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Ju teve uma mudança na defesa: Marcos Paulo acusou uma lesão e foi substituído por Abner. Logo no primeiro minuto, Marcelo Hermes aproveitou cruzamento do lado direito e tentou de primeira. O chute parou na defesa de Cleiton.

Mesmo com a equipe de Bragança Paulista ficando mais tempo com a posse de bola, era o Juventude quem levava mais perigo. Aos sete minutos, Formiga arriscou de fora da área e a bola passou perto do travessão.

Aos 10, depois de falta cobrada por Igor Formiga, Peixoto cabeceou rente à trave. Com Nenê e Gabriel Veron nas vagas de Gilberto e Rafael Bilu, o técnico Thiago Carpini buscou aumentar o poderio ofensivo do Verdão. E, logo no primeiro toque na bola, em cobrança de falta frontal, o camisa 10 acertou a barreira. No rebote, Hermes finalizou com desvio.

Na cobrança de escanteio, Jadson teve a chance no rebote, mas o chute saiu torto. A partir daí, o duelo ficou mais perigoso para o Verdão. O Bragantino colocou seu time mais à frente e passou a rondar a área alviverde, mas também com dificuldades de finalizar.

Na reta final da partida, Carpini ainda colocou em campo Ênio e Matheus Babi nos lugares de Peixoto e Taliari. Aso 39, Gabriel Veron encontrou Ênio na ponta esquerda e o atacante tentou o chute colocado, sem a direção da meta.

Aos 40, um susto para o torcedor jaconero. Sasha foi lançado no ataque, nas costas de Abner e correu sozinho em direção ao gol. Na saída de Ruan Carneiro, tocou rasteiro e a bola saiu pertinho da trave. Depois da finalização, a arbitragem assinalou o impedimento.

Nos acréscimos, o time alviverde soube controlar as ações do adversário e voltou a comemorar uma vitória após mais de 50 dias.

FICHA TÉCNICA

29ª rodada do Brasileirão

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude 1x0 Bragantino

Juventude

Ruan Carneiro; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Abner, int.) e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Peixoto (Ênio, 35/2º); Rafael Bilu (Veron, 16/2º), Taliari (Matheus Babi, 35/2º) e Gilberto (Nenê, 16/2º). Técnico: Thiago Carpini.

Bragantino

Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique (Gustavo Marques, int.), Alix Vinicius e Vanderlan (Praxedes, 28/2º); Gabriel (Matheus Fernandes, 28/2º), Eric Ramires (Fernando, 19/2º), Jhon Jhon e Juninho Capixaba; Laquintana e Thiago Borbas (Sasha, int.). Técnico: Fernando Seabra.

Gols: Peixoto (J), aos 39min, no primeiro tempo.

Amarelos: Gilberto, Nenê, Taliari (J); Juninho Capixaba (B).

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima-MG, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz-DF e Felipe Alan Costa de Oliveira-MG. Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa-DF. VAR Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG.