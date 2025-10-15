Esportes

No Maracanã
Notícia

Com dúvidas em todos os setores, Juventude chega ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense

Alviverde busca interromper sequência de seis jogos sem vitórias na elite do Brasileirão para reagir e tentar deixar a zona de rebaixamento

Tiago Nunes

