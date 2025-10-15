Com dúvidas em todos os setores, Juventude chega ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense

Juventude vai para o seu segundo jogo seguido fora de casa pelo Brasileirão. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

Com treinos fechados, o técnico Thiago Carpini tem adotado mistério total nas escalações do Juventude. Contudo, o treino às cegas para a imprensa e as surpresas do comandante não têm surtido efeito. O time vem de seis jogos sem vencer na Série A do Brasileiro. O aproveitamento era de 66% no retorno do treinador, despencou para 36%.

A equipe alviverde encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense com um treinamento na manhã desta quarta-feira no Centro de Treinamentos do clube. Depois do almoço, o time iniciou o deslocamento para o Rio de Janeiro com embarque em Caxias do Sul. A delegação fez uma conexão em São Paulo.

O time entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30min, contra o Fluminense, no Maracanã e a escalação segue um mistério. As dúvidas são em todos os setores. Na zaga, sem Rodrigo Sam suspenso pelo terceiro amarelo, Cipriano, Marcos Paulo e Peixoto disputam uma vaga. Nas laterais, a dúvida é se Reginaldo começa ou Igor Formiga jogará na sua posição de origem no lado direito.

No meio-campo, a manutenção do trio Caíque, Jadson e Mandaca é certa. Porém, fica a interrogação se o treinador usará Nenê como homem de criação ou um terceiro atacante. Com o "vovô garoto" em campo, o time pode ter Ênio e Gabriel Taliari. Porém, não seria surpresa começar com Gilberto e sacar Nenê.