Com dois suspensos, as alternativas que Carpini tem para a lateral esquerda do Juventude

Marcos Paulo chegou para ser lateral, mas virou zagueiro no Juventude. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Os problemas para o técnico Thiago Carpini não cessam. Após o empate com o Atlético Mineiro pelo placar de 0 a 0, o treinador pensa na estratégia para a 27ª rodada do Brasileirão. No domingo (5), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, o Verdão encara o time do Fortaleza.

A partida é mais um confronto direto em busca da reabilitação do time do Juventude para deixar a zona de rebaixamento da Série A. O adversário entra em campo nesta quinta-feira (2), às 19h30min, diante do São Paulo, na Arena Castelão.

A grande dor de cabeça do técnico Thiago Carpini está na lateral esquerda. O titular Marcelo Hermes levou o terceiro cartão amarelo. Porém, no jogo contra o Galo, o comandante chegou a colocar Alan Ruschel no segundo tempo. No entanto, o reserva imediato também estava pendurado e levou o terceiro amarelo.

O treinador alviverde tem três opções para enfrentar a equipe do Fortaleza. A primeira seria a utilização de Marcos Paulo. O atleta foi contratado como lateral, mas virou zagueiro com Fábio Matias e assim ficou. Porém, com a chegada de Carpini, o atleta perdeu espaço. Ele tem 16 jogos pelo Alviverde na temporada.

A outra opção é uma improvisação. O treinador do Juventude não tem medo em improvisar jogadores. Nos últimos dois jogos, ele colocou Caíque de zagueiro e Peixoto também na mesma função com a ausência de atletas. Não seria nenhuma surpresa ele improvisar mais um volante no lado esquerdo do campo para ter uma sustentação na marcação. O lateral-direito Ewerthon já foi utilizado na esquerda, mas ele sente dores na coxa.

A última alternativa e mais distante seria subir o lateral do time sub-20 Gabriel Borges. Porém não é uma tendência, pois Thiago Carpini subiu o jovem zagueiro Bernardo e não o colocou em campo quando não tinha defensor disponíveis para o setor. Ele preferiu improvisar.

O comandante alviverde terá mais duas sessões de treinos para definir o time que enfrentará o Fortaleza em busca de mais três pontos na Série A.