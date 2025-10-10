Esportes

Brasileirão
Notícia

Com baixas e uma novidade na delegação, Juventude encerra preparação para enfrentar o Palmeiras

Elenco terá a presença de mais um jovem das categorias de base do Verdão para a reta decisiva da Série A

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS