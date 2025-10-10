Com baixas e uma novidade na delegação, Juventude encerra preparação para enfrentar o Palmeiras

O Juventude está em São Paulo para a partida deste sábado (11), às 19h, no Allianz Parque. O jogo é atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Contra o gigante e milionário paulista, o Alviverde gaúcho tenta somar pontos, o que seria crucial para o time reagir no Brasileirão.
O técnico Thiago Carpini finalizou a preparação com um treinamento no CT Alviverde. Logo após o almoço, a delegação embarcou para São Paulo com novidades. A presença de João Scatolin, 17 anos, é a surpresa no elenco. O atacante subiu para o time sub-20 e foi um dos destaque da vitória contra o Aimoré pela Copa FGF, na última quarta-feira.
Dos jogadores que entraram em campo na Copinha, o zagueiro Marcos Paulo e o volante Hudson também acompanharam o time para o duelo do final de semana. As ausências ficam por conta dos atacantes Batalla e Matheus Babi.
Dúvida para o jogo, o volante Caíque também viajou. A grande interrogação é se ele terá condições de iniciar a partida, pois vinha com dores em uma das costelas devido a uma fissura. Contudo, ele treinou na semana.
O provável time do Juventude para entrar em campo neste sábado diante do líder do Brasileirão tem Jandrei; Igor Formiga (Reginaldo); Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque (Peixoto), Jadson, Sforza; Lucas Fernandes, Ênio e Gabriel Taliari (Gilberto).