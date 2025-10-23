Cinco técnicos que podem assumir o Caxias após a saída de Júnior Rocha

Júnior Rocha não seguirá no Caxias em 2026. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Com a saída de Júnior Rocha, após a participação do Caxias na Série C do Campeonato Brasileiro, a direção grená terá que anunciar um treinador para a próxima temporada. A preparação para a disputa do Gauchão 2026 deverá começar entre o fim de novembro e o começo de dezembro, e o clube fará uma nova reformulação de seu elenco.

Alguns profissionais livres no mercado já foram procurados pelo departamento de futebol do Caxias. São os casos de Higo Magalhães e Cauan de Almeida. O primeiro treinou o CSA em 2025, enquanto o segundo estava na Portuguesa.

Além deles, pelo menos mais três treinadores serão entrevistados pela direção do Caxias, que deve anunciar o escolhido até o começo da próxima semana. Com base em nomes disponíveis no mercado e em profissionais que já foram procurados pela direção grená, a reportagem do Pioneiro elencou cinco nomes que podem treinar o Caxias:

1 - Higo Magalhães

Treinador do CSA em 2025, Higo Magalhães está na lista de treinadores entrevistados pelo departamento de futebol do Caxias para a vaga de Júnior Rocha. Aos 43 anos, o profissional acumula passagens por equipes como Vila Nova, Manaus e, por último, no time de Alagoas.

Apesar de eliminar o Grêmio na terceira fase da Copa do Brasil (com uma vitória em casa e um empate na Arena), o CSA, de Higo Magalhães, foi rebaixado à Série D do Campeonato Brasileiro. Os erros na gestão do clube, no entanto, chamaram mais atenção do que o trabalho do treinador. Tanto que Higo foi demitido, mas retornou ao CSA para a disputa da Série C 14 dias depois. Atualmente, Higo Magalhães está livre no mercado.

2 - Cauan de Almeida

Cauan de Almeida trabalhou na base colorada entre 2022 e 2023. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Outro nome na lista de técnicos que agradam à direção do Caxias é o de Cauan de Almeida. Aos 36 anos, o profissional é considerado uma promessa da nova geração de treinadores e comandou a Portuguesa na disputa da Série D do Brasileiro. Apesar de fazer a melhor campanha de seu grupo na primeira fase, a Lusa foi eliminada na etapa seguinte, nos pênaltis, para o Mixto-MT. Cauan dirigiu ainda o América-MG e atuou como auxiliar no Vasco, no Inter e no Corinthians. O treinador está sem clube.

3 - Rodrigo Santana

Rodrigo Santana comandou o ABC na última vitória do Caxias na Série C 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Aos 43 anos, Rodrigo Santana é outro nome que será entrevistado pelo departamento de futebol do Caxias. Recentemente, o treinador dirigiu o ABC por apenas sete jogos. Mas o profissional deixou a equipe antes do rebaixamento à Série D do Brasileiro. Santana tem passagens também por Remo, Athletic, Confiança, Coritiba e Avaí, além do Atlético-MG, em 2019, quando assumiu a equipe depois de ter sido auxiliar técnico. Rodrigo Santana está sem clube atualmente.

4 - Allan Aal

Allan Aal está sem clube atualmente. Gustavo Ribeiro / Novorizontino,Divulgação

O ex-treinador do Botafogo-SP é um dos nomes oferecidos ao Caxias. Aos 46 anos, Allan Aal deixou a equipe de Ribeirão Preto após quatro jogos sem vitórias na Série B de 2025. Aal é o profissional com maior bagagem em relação aos demais citados. O treinador já comandou Náutico, Noroeste, Guarani, ABC, Vila Nova, Novorizontino, ABC, Cuiabá, Paraná e Portuguesa. O treinador está desempregado.

5 - Luizinho Lopes

Luizinho comandou o Vila Novo em nove rodadas da Série B. Roberto Corrêa / Vila Nova/Divulgação

O treinador de 44 anos comandou o Vila Nova em nove partidas da equipe na Série B 2025, sendo desligado do clube em agosto, após três vitórias, quatro derrotas e dois empates. Ex-auxiliar técnico do América-RN, Luizinho dirigiu a equipe principal do Mecão, além de Globo, Confiança, Treze, Uberlândia, Manaus, Brusque e Paysandu. Com experiência em disputas de Serie C do Brasileiro, o técnico campeão potiguar e amazonense se encaixa no perfil traçado pela direção grená.



