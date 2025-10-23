CBF antecipa horário do confronto entre Juventude e Palmeiras no Jaconi

Partida será realizada no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude terá seu próximo jogo em casa, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um horário diferente do inicialmente programado. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida contra o Palmeiras, marcada para o dia 2 de novembro, um domingo, no Estádio Alfredo Jaconi.

O confronto, que estava previamente agendado para as 20h30min, foi antecipado em duas horas e será realizado às 18h30min, do mesmo dia.

Antes de encarar o time paulista, o Juventude tem um compromisso de extrema importância. O time Alviverde enfrenta o rival Grêmio no próximo domingo (26), às 16h, na Arena, em Porto Alegre, em um clássico fundamental na luta contra o rebaixamento.