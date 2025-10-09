Caxias x Floresta: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Caxias e Floresta entram em campo sonhando com uma vaga à Série B do Brasileiro em 2026. A última partida do Grená no quadrangular ocorre no sábado (11), às 17h, no Estádio Centenário.
O Caxias ainda não venceu na segunda fase e vem de duas derrotas por 1 a 0 diante de Londrina e São Bernardo. Já o Floresta, depois de vencer a primeira, contra o São Bernardo, fora de casa, perdeu no Ceará para o Londrina, por 1 a 0.
Prováveis escalações:
CAXIAS: Thiago Coelho; Ronei, Gustavo Henrique, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró (Mantuan) e Yann Rolim; Calyson, Jonathan Ribeiro e Giovane Gomez (Welder). Técnico: Júnior Rocha
FLORESTA: Dheimison; Maurício, Júlio Vaz, Ícaro, Matheus Ludke; Diego Matos, Guilherme Nunes, Rodriguinho e Pablo; Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior
Arbitragem para Caxias x Floresta
Rodrigo Jose Pereira de Lima, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Junior e Bruno Cesar Chaves Vieira (trio pernambucano). VAR: Wagner Reway-SC.
Onde assistir a Caxias x Floresta
Sporty Net + e DAZN anunciam a transmissão com imagens da partida;
A Rádio Gaúcha transmite a partida para todo o Estado no FM e no app de GZH.
Como chegam
CAXIAS
O Caxias precisa vencer e torcer para o Londrina derrotar o São Bernardo. Além disso, uma das vitórias, ou do Grená ou da equipe paranaense terá que ser por dois gols de diferença.
Douglas e Thiago Ennes estão suspensos. Tomas Bastos, com lesão na coxa, e Iago ainda são dúvidas. Estão no DM Pedro Cuiabá e Alisson.
FLORESTA
O Floresta precisa vencer por um saldo maior que o do São Bernardo, caso os paulistas derrotem o Londrina. Mas a equipe ainda pode conquistar a vaga empatando ou até perdendo para o Caxias, dependendo do resultado paralelo.
Dalton e Gustavo Xuxa estão no Departamento Médico.
Ingressos
Arquibancada (mandante e visitante) – R$ 10
Meia-entrada (mandante e visitante) – R$ 5
Social e cadeiras (mandante) – R$ 40
FUTURO GRENÁ: crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão acessar ao Centenário de forma gratuita, mediante cadastro disponível no site da SER Caxias.
ABERTURA DOS PORTÕES: 15h