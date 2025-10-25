Esportes

Negociações
Notícia

Caxias tem interesse em renovar com goleiro e estuda contratação de volante do Inter-SM

Além de Pedro Cuiabá e Alan, Grená abre conversas para estender vínculo com outros atletas para 2026

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS