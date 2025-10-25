Caxias tem interesse em renovar com goleiro e estuda contratação de volante do Inter-SM

Mossoró chegou ao Caxias por empréstimo do Inter-SM. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias não quer começar 2026 do zero. Muito pelo contrário, a ideia do departamento de futebol é dar a largada no planejamento da próxima temporada mantendo as principais peças que terminaram a disputa da Série C em outubro.

— A ideia é manter uma base e, claro, o técnico que vem vai complementar. A gente imagina um elenco em torno de 28 nomes. Tendo quatro goleiros. Acho que vai ser isso aí. Agora, como vai ser feita essa composição, se daqui a pouco a gente vai pegar um goleiro da base ou não, deixamos pra mais adiante — confirmou o vice de futebol grená, Chiquinho Corsetti, ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

Para 2026, o Caxias possui vínculo com 10 jogadores que estiveram na disputa da Série C: Thiago Coelho, Yann Rolim, Jhonatan Ribeiro, Gustavo Nescau (estes até o fim do Gauchão), Thiago Ennes, Ronei, Tomas Bastos, Andrew, Calyson e Douglas Skilo (até o final da Série C). Além deles, o volante Zanelatto e o atacante Leozinho, emprestados para Gaúcho e Apafut, respectivamente, podem retornar ao Centenário no fim desta temporada.

Mas, além destes, o Caxias demonstrou interesse em renovar com atletas que têm seus contratos encerrando ao final de outubro. Como é o caso dos volantes Pedro Cuiabá, que se recupera de uma lesão no joelho, e Mossoró, que pertence ao Inter-SM, além do zagueiro Alan.

— São nomes que interessam. É claro que isso não depende só de nós. O Caxias tem o interesse, tem que ver se o atleta tem interesse, hoje também se o empresário tem interesse, ou às vezes, num novo contrato, é ver o quanto o atleta vai querer uma valorização — lembrou Corsetti, que completou:

— O Mossoró foi um jogador que, dos que vieram na fase final (da Série C) contribuiu. Tanto que foi titular em alguns jogos. A gente tem interesse em conversar com o Mossoró. Mas temos que analisar a questão de valores. No futebol no Mossoró a gente tem interesse. Agora, se vai caber no orçamento ou no planejamento até pessoal dele, ver se ele tem intenção de estar aqui conosco para disputar e competir. Roer o osso com a gente. Aí sim vai ser feita uma proposta.

Goleiro pode estender vínculo

Goleiro de 30 anos atuou em 24 jogos na temporada. Luiz Erbes / S.E.R Caxias / Divulgação

Herói em muitas partidas do Caxias na Série C e responsável direto pela campanha da equipe na primeira fase — quando o time liderou a classificação geral — o goleiro Thiago Coelho tem contrato com o Caxias apenas até o fim do Gauchão 2026. Mas a direção do clube quer que ele permaneça, ao menos, até o fim da próxima temporada.

— O Thiago, já no ano anterior, foi uma peça bastante importante. Aquela defesa contra o Ferroviário está na memória do torcedor. E esse ano ele cresceu bastante. As informações também de vestiário são muito boas sobre ele. O Thiago é um jogador que tem contrato até o fim do Gauchão. O Caxias tem interesse em que ele permaneça para a disputa da Série C — finalizou Corsetti.