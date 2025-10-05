Esportes

Ficou difícil
Notícia

Caxias perde para o São Bernardo e se vê em situação delicada na briga pelo acesso à Série B

Equipe grená voltou a ter uma apresentação pouco inspirada e segue sem vencer no quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

