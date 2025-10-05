Caxias perde para o São Bernardo e se vê em situação delicada na briga pelo acesso à Série B

Time de Vini Guedes não vence há sete partidas. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

As chances do acesso à Série B ainda existem, mas o Caxias se complicou ainda mais para a rodada decisiva do quadrangular final da Série C do Brasileiro. Neste domingo (5), no Estádio 1º de Maio, o time grená perdeu para o São Bernardo por 1 a 0, com gol de Dudu Miraíma.

O resultado mantém a equipe de Júnior Rocha com três pontos. O Londrina, que venceu o Floresta, chegou a nove. O time cearense, rival do Caxias na rodada final, sábado (11), às 17h, no Estádio Centenário, tem seis, mesmo número do São Bernardo.

Para chegar à Série B em 2026, o Caxias não depende mais só de si. Precisará bater o Floresta no sábado e ainda torcer para que o São Bernardo não pontue contra o Londrina. Neste cenário, a disputa de quem sobe será no saldo de gols.

Leia Mais Caxias enfrenta São Bernardo em estádio símbolo de resistência durante a ditadura militar

Com Douglas como novidade na zaga, Yann Rolim na vaga de Tomas Bastos e Jhonatan Ribeiro no trio ofensivo, o Caxias iniciou a partida em São Bernardo do Campo vendo os donos da casa serem mais agressivos e levarem perigo logo cedo.

Aos cinco minutos, após uma roubada no meio-campo, Felipe Azevedo foi lançado, se aproveitou de um escorregão de Douglas e ficou cara a cara com Thiago Coelho, que salvou o time grená defendendo com os pés.

Com dificuldades para segurar a bola no campo de ataque, a equipe de Júnior Rocha não conseguia escapar da pressão. Aos nove, Felipe Garcia recebeu na área, girou nas costas da defesa e bateu firme. A bola explodiu na trave.

O Caxias só foi chegar na área adversária aos 13 minutos, em tentativa de Welder que parou na defesa adversária. Aos 19, o São Bernardo chegou de novo. Pará cruzou pela esquerda e Echaporã cabeceou para o chão, mas parou em Thiago Coelho.

O goleiro grená seguia sendo muito exigido e conseguindo ser protagonista da partida. Aos 21, em falta frontal de Dudu Miraíma, a bola desviou em Welder e Thiago precisou se esticar todo para evitar o primeiro gol dos paulistas.

Na sequência do primeiro tempo, o cenário não se alterou. Em um duelo mais equilibrado, o São Bernardo se aproveitou de mais um erro de passe do Caxias no campo de defesa para abrir o placar. Vini Guedes tocou curto e armou o contra-ataque, que culminou com um chute de Dudu Miraíma de fora da área. A bola ainda desviou em Douglas, enganou Thiago Coelho e foi parar no ângulo: 1 a 0 São Bernardo.

O time paulista continuou empilhando chances. Aos 41, depois de cobrança de escanteio do lado esquerdo, Felipe Garcia, na pequena área, cabeceou para fora. No minuto seguinte, Echaporã saiu cara a cara com Thiago Coelho, mas errou o domínio e a bola ficou com o goleiro grená.

Nos acréscimos, em outra trapalhada da defesa grená, Thiago furou na saída de bola, mas deu sorte porque Felipe Garcia também errou em bola. O 1 a 0 para o São Bernardo acabou ficando barato depois de um primeiro tempo de total domínio da equipe da casa.

COM MUDANÇAS

Depois de uma primeira etapa ruim, Júnior Rocha voltou do intervalo com três mudanças. Kelvyn, Mantuan e Giovane Gomez voltaram nas vagas de Marcelo Nunes, Vini Guedes e Welder. E, logo aos dois minutos, após o latereio pra área, Giovane Gomez escorou e Douglas cabeceou forte, mas o goleiro Júnior Oliveira fez grande defesa com os pés.

Aos sete, o São Bernardo perdeu um gol incrível. Depois de cruzamento da direita, Felipe Azevedo cabeceou e Thiago Coelho fez a defesa parcial. No rebote, Felipe Garcia, sem goleiro, chutou de tornozelo para fora.

Ainda com muitas dificuldades na criação, o Caxias não conseguia levar perigo ao goleiro Júnior Oliveira. Bem postado, o time paulista jogava no erro grená. Aos 27, na quarta substituição grená, Gustavo Nescau entrou na vaga de Yann. Na primeira chance do centroavante, ele arriscou rasteiro de fora da área, fácil para a defesa do goleiro do São Bernardo.

Aos 33, a grande oportunidade do Caxias. Em cobrança de falta da intermediária, Giovane Gomez cabeceou no canto e Júnior Oliveira fez grande defesa. No lance seguinte, Alan se esticou na área, mas não conseguiu desviar para a meta.

Na reta final, para piorar a situação, o zagueiro Douglas foi expulso e deixou o Caxias com um jogador a menos. Nos acréscimos, deu tempo ainda de Thiago Ennes também levar o cartão vermelho para evitar o segundo gol do São Bernardo.

Aos 50, em cobrança de falta de Victor Andrade, Thiago Coelho fez grande defesa e evitou um resultado ainda pior.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro

Quadrangular - 5ª rodada

São Bernardo x Caxias

Estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo

SÃO BERNARDO

Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Bruno Silva, 30/2º) e João Paulo; Echaporã (Pedro Felipe, 16/2º), Felipe Garcia (Rodolfo, 35/2º) e Felipe Azevedo (Victor Andrade, 16/2º). Técnico: Ricardo Catalá

CAXIAS

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Alan e Marcelo Nunes (Kelvyn, int.); Vini Guedes (Mantuan, int.), Mossoró e Yann Rolim (Gustavo Nescau, 27/2º); Jonathan Ribeiro, Calyson (Douglas Skilo, 47/2º) e Welder (Giovane Gomez, int.). Técnico: Júnior Rocha.