Caxias finaliza preparação e time terá mudanças para enfrentar o São Bernardo

Volante Vini Guedes é titular no Caxias que entra em campo, neste domingo (5). Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias finalizou neste sábado (4) a preparação para o penúltimo compromisso no quadrangular final da Série C. O último treino ocorreu no CT da Portuguesa, com foco total no duelo decisivo contra o São Bernardo, marcado para domingo (5), às 19h, no estádio Primeiro de Maio. A equipe grená busca sua primeira vitória nesta fase da competição.

Para o confronto, o técnico promove mudanças na escalação. A primeira ausência é do zagueiro Alisson, que passou por uma cirurgia de urgência na última segunda-feira (29) devido a um pneumotórax. Com a recuperação em andamento e fora do restante da Série C, Gustavo Henrique assume a titularidade ao lado de Alan na defesa.

No setor de meio-campo o meia Tomas Bastos, sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa, passará por exames, e está fora do duelo contra o São Bernardo. Para suprir a ausência, Yann Rolim deve assumir a titularidade no meio-campo. No ataque, a dúvida fica entre Jonathan Ribeiro e Igor Torres, que disputam uma vaga no time titular.

A provável escalação do Caxias para enfrentar o São Bernardo tem: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Gustavo Henrique, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró e Yann Rolim; Jhonatan Ribeiro (Igor Torres), Calyson e Welder.

A delegação está concentrada em Santo André, apenas 30 minutos do local da partida. Após o treino deste sábado, os jogadores retornaram à concentração, onde terão o jantar às 19h e a ceia às 22h. No domingo, dia do jogo, o café da manhã será servido até as 10h, seguido pelo almoço ao meio-dia. A equipe fará o lanche às 15h e, às 16h50min, participará de uma palestra antes do deslocamento para o estádio.