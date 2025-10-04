Caxias enfrenta São Bernardo em estádio símbolo de resistência durante a ditadura militar

Estádio recebe o jogo do Caxias contra o São Bernardo. Rafael Assunção / Ag. Paulistão / Divulgação

O Estádio Primeiro de Maio, situado na região central de São Bernardo do Campo, será o cenário do confronto decisivo do Caxias neste domingo (5), às 19h, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C. Popularmente conhecido como “Primeirão”, o espaço atualmente comporta até 12,5 mil torcedores e é um palco que carrega um legado histórico para a cidade.

O estádio está profundamente ligado à luta dos trabalhadores brasileiros. Nos anos 1980, tornou-se símbolo da resistência operária durante o regime militar, sendo o ponto de encontro de greves lideradas pelo atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, então sindicalista. As assembleias realizadas ali marcaram o início de uma nova fase na organização sindical do país.

Inaugurado na década de 1950 como campo de futebol e pista de atletismo para funcionários de uma empresa têxtil, o estádio passou por uma transformação significativa após a falência da companhia. Em 1964, a Prefeitura assumiu a gestão e o rebatizou como Estádio Distrital de Vila Euclides. Quatro anos depois, foram concluídas as primeiras arquibancadas e o sistema de iluminação, consolidando sua vocação esportiva.

O nome “Primeiro de Maio” é uma homenagem ao Dia Internacional do Trabalho, refletindo a importância do estádio como palco dos primeiros movimentos grevistas após a instauração da ditadura civil-militar. Proibidos de se manifestar e com o sindicato sob intervenção, os metalúrgicos do ABC encontraram no estádio um espaço de resistência e mobilização, que permanece vivo na memória política e social da cidade.

Portanto, foi ali que milhares de trabalhadores paralisaram o coração industrial do país, desafiando o regime militar. Após a emblemática greve de 1980, o então prefeito Antônio Tito Costa oficializou a mudança de nome do local para Estádio Primeiro de Maio, em homenagem ao Dia Internacional do Trabalho.