Esportes

No ABC paulista
Notícia

Caxias enfrenta São Bernardo em estádio símbolo de resistência durante a ditadura militar

Popularmente conhecido como “Primeirão”, o local atualmente comporta até 12,5 mil torcedores e carrega um legado histórico para a cidade

Eduardo Costa

direto de São Bernardo do Campo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS