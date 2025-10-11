Caxias empata com o Floresta no Centenário e continua na Série C do Brasileiro em 2026

Time de Calyson se despediu sem vitórias no quadrangular. Neimar De Cesero / Agência RBS

A despedida do Caxias na temporada 2025 foi melancólica. O time grená empatou em 1 a 1 com o Floresta, na tarde deste sábado (11), no Estádio Centenário, e fechou o quadrangular decisivo da Série C sem uma vitória sequer. Com isso, continuará na Terceira Divisão em 2026 e viu o sonho do acesso ser adiado.

O Grená fechou a segunda fase com quatro pontos, na lanterna do Grupo B. O Londrina, com 10 pontos, e o São Bernardo, com sete, garantiram o acesso. Os dois times também empataram em 1 a 1 na última rodada. Por ter o menor número de gols feitos, o Floresta ficou na terceira posição.

Com mudanças em todos os setores, o Caxias foi a campo com Ronei, Gustavo Henrique, Kelvyn, Tauã e Giovane Gomez como novidades em relação ao último jogo. Mantuan estava escalado para iniciar no meio-campo, mas acusou um desconforto muscular no aquecimento.

Em busca da vitória, o único resultado que permitiria sonhar com o acesso, o time grená começou pressionando o Floresta, que tinha dificuldades para sair do setor defensivo. A primeira finalização só saiu aos 11 minutos. Depois de um cruzamento rasteiro de Ronei, Jhonatan Ribeiro bateu torto, para fora.

Aos 13, na primeira jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo, Jhonatan Ribeiro aproveitou a bola rebatida na área e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro do Floresta: 1 a 0 Caxias.

O gol fez o time grená ganhar confiança. Aos 15, Giovane Gomez recebeu de Calyson, mas demorou para finalizar, e quando fez bateu fraco, nas mãos de Dheimison. Só que, além de fazer a sua parte, a equipe de Júnior Rocha precisava de um resultado paralelo. Em Londrina, o São Bernardo saiu na frente, com gol de João Paulo, aos 16 minutos, resultado que complicava a vida dos gaúchos

No Centenário, o Caxias continuava melhor. Aos 22, Kelvyn cruzou para a área e Giovane Gomez finalizou para fora. Dono das ações da partida, o time grená chegou de novo aos 32. Kelvyn cobrou escanteio e Mossoró cabeceou no meio da meta. Dheimison fez a defesa.

Dois minutos depois, em jogada ensaiada em cobrança de falta, Ronei cabeceou para a pequena área e o goleiro do Floresta salvou. Mesmo com a superioridade técnica no jogo, e sem ver o adversário levar perigo ao gol de Thiago Coelho, o Caxias não conseguiu ampliar o placar e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Além disso, no outro jogo do Grupo B, mesmo com um jogador expulso, o São Bernardo manteve o 1 a 0, fora de casa, contra o Londrina.

SEGUNDA ETAPA

O recomeço de jogo no Centenário teve festa da torcida, mas por um gol na outra partida do Grupo B. O zagueiro Manzoli marcou o empate do Londrina contra o São Bernardo e fez o time grená ganhar um motivo a mais para acreditar no acesso.

Junto com isso, logo aos quatro minutos, Giovane Gomez teve uma lesão muscular na coxa e precisou ser substituído por Gustavo Nescau. A tensão na casa grená era evidente e o time de Júnior Rocha não conseguia levar perigo ao goleiro do Floresta.

Aos 18 minutos, após Mossoró também acusar problemas clínicos, o técnico Júnior Rocha promoveu mais duas substituições. Marcelo Nunes entrou na vaga do meio-campista e Igor Torres ingressou no lugar de Jhonatan Ribeiro.

Com 20 minutos nas duas partidas, faltavam dois gols para o acesso do Caxias. Um no Centenário e outro no VGD, a favor do Londrina. Só que, com o passar do tempo, a apreensão aumentava e o time grená não conseguia finalizar. Aos 27, Yann acertou o passe e Igor Torres tentou de pé esquerdo para a defesa de Dheimison.

O Floresta só foi finalizar aos 29 minutos. E perdeu uma chance inacreditável. Furlan cobrou falta na área e depois do desvio na primeira trave, o goleiro Thiago Coelho fez grande defesa e Ícaro, na pequena área, chutou sobre o gol.

Aos 33, a esperança grená acabou. Depois de outro cruzamento de Furlan para a área, a defesa do Caxias só olhou e Ruan, ex-jogador do time caxiense, empurrou para as redes: 1 a 1 e um profundo silêncio no Centenário.

O empate fez muitos torcedores buscarem a saída do estádio e o Caxias mostrou estar completamente abatido em campo. Aos 40 minutos, Ruan recebeu na entrada da área e finalizou forte para grande defesa de Thiago Coelho, que evitou a virada.

A partir daí, foi apenas o Floresta quem teve chances de ampliar. Rafael Furlan finalizou rasteiro para fora, aos 45 minutos. No lance seguinte, Thiaguinho bateu rente ao travessão.

Na resposta grená, Nescau recebeu do lado esquerdo da área e soltou um chutaço, que parou na trave. Logo depois, o centroavante recebeu na área e bateu firme, mas sobre o gol

Foi a última chance do duelo, que acabou sob vaias no Centenário.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro

4ª rodada - Grupo B do Quadrangular

Estádio Centenário

Caxias 1x1 Floresta

Caxias

Thiago Coelho; Ronei (Douglas Skilo, 31/2º), Gustavo Henrique, Alan e Kelvyn; Tauã, Mossoró (Marcelo Nunes, 18/2º) e Yann Rolim; Calyson (Vini Guedes, 31/2º), Jonathan Ribeiro (Igor Torres, 18/2º) e Giovane Gomez (Gustavo Nescau, 4/2º). Técnico: Júnior Rocha.

Floresta

Dheimison; Matheus Ludke, Júlio Vaz (Vitão, 28/2º), Ícaro, Thomas; Diego Matos (Rafael Furlan, 22/2º), Guilherme Nunes (Thiaguinho, 22/2º), Rodriguinho e Pablo (Martinelli, int.); Romarinho (Ruan, int.) e Jeam. Técnico: Leston Júnior.

Gols: Jhonatan Ribeiro (C), aos 13min, no primeiro tempo. Ruan (F), aos 33min, no segundo.

Amarelos: Tauã (C); Matheus Ludke, Rodriguinho (F).

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Junior e Bruno Cesar Chaves Vieira (trio pernambucano). VAR: Wagner Reway-SC.