Caxias do Sul terá maratona em novembro; saiba detalhes

Caxias do Sul terá uma maratona de novembro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Caxias do Sul será palco de uma maratona no dia 30 de novembro, que promete reunir atletas de todas as idades e perfis em uma prova com muita superação. A largada e a chegada acontecem no Centro Universitário Uniftec, no bairro Cinquentenário.

Os participantes poderão escolher entre três percursos: 5 km (incluindo a categoria para atletas com deficiência que utilizam cadeira de rodas), 18 km e os tradicionais 42,195 km da maratona. As inscrições seguem abertas no terceiro lote, com valores atualizados, e grupos ou assessorias esportivas têm acesso a condições especiais para participação.

O kit do atleta inclui regata oficial, número de peito, chip de cronometragem, brindes dos patrocinadores e medalha para os concluintes. A retirada dos kits será nos dias 28 e 29 de novembro, na loja Kenpo Sports (Rua Sinimbu, 1588 – Centro), sendo obrigatória a apresentação de documento de identidade, comprovante de pagamento ou QR code. Não haverá entrega de kits no dia da prova.

A premiação contempla todos os participantes com medalhas de participação, além de troféus e prêmios em dinheiro para os cinco primeiros colocados nas provas de 5K, 18K e 42K. A maratona distribuirá até R$ 2.500 mil ao vencedor geral, e haverá reconhecimento especial para o melhor atleta caxiense (masculino e feminino), a maior equipe inscrita e os três primeiros colocados por faixa etária e na categoria PCD.

LOCAL

Centro Universitário Uniftec em Caxias do Sul, Rua Gustavo Ramos Sehbe, 107, no bairro Cinquentenário

INSCRIÇÕES

3º Lote (até 19/11)

5Km - R$ 115

18Km e 42Km - R$ 185 (por atleta)

PREMIAÇÃO

Todos os atletas que completarem a prova recebem medalha de participação!



Maratona (42km) - Geral:

1º lugar: R$ 2.500 + troféu

2º lugar: R$ 1.800 + troféu

3º lugar: R$ 1.200 + troféu

4º lugar: R$ 900 + troféu

5º lugar: R$ 650 + troféu



Corridas 5K e 18K - Geral:

1º lugar: R$ 650 + troféu

2º lugar: R$ 450 + troféu

3º lugar: R$ 350 + troféu

4º lugar: R$ 280 + troféu

5º lugar: R$ 200 + troféu



Premiação por faixas etárias: Medalhas para os 3 primeiros de cada categoria.

Premiação para PcD: Troféus para os 3 primeiros colocados.

Troféu especial: Maior equipe inscrita no evento.

Troféu especial: Melhor atleta caxiense (masculino e feminino na Maratona).

PERCURSOS