Caxias do Sul terá maratona em novembro; saiba detalhes

A largada e a chegada acontecem no Centro Universitário Uniftec, no bairro Cinquentenário, e os participantes poderão escolher entre 5 km, 18 km e os tradicionais 42,195 km

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

