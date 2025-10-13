Esportes

Só feras
Notícia

Caxias do Sul sediará o Brasileiro Master ITF 400 de tênis com atletas de alto nível 

Competição contará com nomes conhecidos do circuito nas quadras do Recreio da Juventude. Torneio está marcado para acontecer entre os dias 10 e 15 de novembro

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

