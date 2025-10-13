Caxias do Sul sediará o Brasileiro Master ITF 400 de tênis com atletas de alto nível 

Argentino Rolando Fondati foi campeão de todas as edições anteriores do ITF de Caxias do Sul. Fernovi / Divulgação

Caxias do Sul será palco de um dos principais eventos do calendário do tênis sênior: o Campeonato Brasileiro de Masters 2025 ITF 400. A competição, marcada para acontecer entre os dias 10 e 15 de novembro nas quadras do Recreio da Juventude, promete reunir um elenco de alto nível técnico. Ao todo, 50 atletas ranqueados entre os 100 melhores do mundo em suas respectivas categorias já confirmaram presença, elevando o prestígio e a expectativa em torno do torneio.



Entre os destaques estão Roger Guedes, que disputará a categoria 70 anos e é ex-tenista profissional, já tendo alcançado a posição 89 no ranking da ATP em 1979. Outro nome é o gaúcho Marcelo Hennemann, ex-tenista profissional e que se destacou nas duplas durante os anos 80. Além deles, o argentino Rolando Fondati, campeão de todas as edições anteriores do ITF de Caxias do Sul.

Leia Mais Pela quarta vez, Caxias do Sul receberá o Campeonato Brasileiro de Tênis Master ITF 400

Felipe Paiva, quarto do mundo nas duplas mistas 30+, Miriam Knappe, quinta do mundo em duplas mistas 65+, Marcelo Maciel, oitavo do mundo em duplas e 12º em simples na categoria 55+ também estarão presentes.

O casal Marcos e Renata Gomes que estão entre os 10 melhores do mundo em dupla mista, além de muitos outros atletas que irão participar.

— Estamos muito felizes com a grande quantidade de atletas de alto nível que vão participar, o que vai acirrar ainda mais as disputas de título. Teremos neste ano uma grande participação feminina em todas categorias a partir de 30 anos, inclusive com atletas da 80+. A estrutura do Recreio da Juventude já está pronta para receber todos os participantes e o público, que poderá acompanhar de forma gratuita os jogos — disse Alexandre Stoduto, diretor da competição



As inscrições para os atletas que desejam jogar estão abertas até o dia 4 de novembro e podem ser feitas através do site da ITF. Para garantir a participação é necessário acessar o sistema com o seu IPIN.



O Campeonato Brasileiro Master ITF 400 Caxias do Sul 2025 conta com o patrocínio master da Randoncorp e com o patrocínio de Rivatti, Mebrafe, Sambura Brasil Ltda, C3 Equipamentos para Construção Civil através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério dos Esportes do Governo Federal.