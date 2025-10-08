Caxias do Sul Basquete anuncia contratação de armador para o NBB 2025/26 

Augusto chega ao Caxias do Sul Basquete após passagem pelo Unifacisa. Reprodução / Divulgação

O Caxias do Sul Basquete anunciou a contratação do armador Augusto Cabral Leão, de 26 anos, para reforçar o elenco na temporada 2024/25 do Novo Basquete Brasil (NBB). Natural de Belo Horizonte-MG, Augusto chega ao time da Serra após passagem pelo Unifacisa, onde teve médias de 7,2 pontos, 3,1 rebotes e 2,3 assistências por jogo na última temporada.

Com 1,84m de altura e 85kg, Augusto Cabral Leão reúne bagagem de oito temporadas no Novo Basquete Brasil (NBB), tendo defendido clubes como Minas, Pato Basquete, União Corinthians, São José e Unifacisa. Ao longo dessa trajetória, consolidou-se como um armador dinâmico, com boa leitura de jogo, precisão nos arremessos de longa distância e perfil de liderança dentro de quadra.

— Feliz em estar integrando o grupo. Cheguei aqui com o elenco treinando muito forte e que fez um bom campeonato em Brasília. Estou chegando para ajudar. Grato pela oportunidade do projeto e pronto para fazer uma grande temporada — comentou Augusto.

Sua passagem pelo União Corinthians marcou um ponto alto na carreira, quando foi indicado ao prêmio de Maior Evolução da liga e venceu o Torneio de 3 Pontos, evidenciando sua capacidade técnica e crescimento competitivo. Esses feitos reforçam o potencial de Augusto como peça estratégica no elenco do Caxias do Sul Basquete para a temporada 2024/25.