Caxias divulga venda de ingressos para confronto decisivo com Floresta pela Série C

A última batalha grená pela terceira divisão deste ano inicia às 17h. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Caxias tem a última decisão em busca pelo acesso à Série B de 2026 neste sábado (11). No Estádio Centenário, a equipe grená recebe o Floresta, às 17h, e conta com o apoio da torcida para vencer a partida mais importante do quadrangular.

A direção grená divulgou os valores dos ingressos, com promoções para incentivar a lotação do estádio. Para a arquibancada, o valor será de apenas R$ 10 e a meia-entrada, R$ 5.

A ação com crianças e jovens segue na casa grená, para incentivando a formação de novos torcedores. Chamado de Futuro Grená, crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão acessar ao Centenário de forma gratuita, mediante cadastro que está disponível no site, na área de sócios.

SERVIÇO DE JOGO

Caxias x Floresta

6ª Rodada Quadrangular Final

Série C 2025

11/10/2025 – Sábado

17h – Estádio Centenário

PLANOS DE SÓCIO – A PARTIR DE R$ 30

INGRESSOS

Arquibancada (mandante e visitante) – R$ 10

Meia-entrada (mandante e visitante) – R$ 5*

Social e cadeiras (mandante) – R$ 40

FUTURO GRENÁ: crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão acessar ao Centenário de forma gratuita, mediante cadastro disponível no site da SER Caxias.

INFORMAÇÕES PARA ACESSO AO ESTÁDIO

ABERTURA DOS PORTÕES: (15h)

– Sócio (estar em dia com as mensalidades e APRESENTAR QR CODE NAS CATRACAS);

– O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

– Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

– Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

PONTOS DE VENDA

Site Minha Entrada: https://minhaentrada.com.br/evento/ser-caxias-x-floresta-brasileirao-serie-c-27252

Loja Bravo 35

Loja RA Homem