Caxias confirma a saída de vice de futebol José Caetano Setti após eliminação na Série C

José Caetano Setti não é mais vice de futebol do Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A primeira mudança anunciada pelo Caxias após a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C afetou a principal pasta do clube: o futebol. O Grená comunicou na noite desta segunda-feira (13) a saída de José Caetano Setti do cargo de vice de futebol.

Segundo a nota divulgada pelo Grená, o próprio dirigente pediu para se afastar do clube alegando problemas pessoais.

Setti comandou o futebol grená em 2025, quando o Caxias chegou até as semifinais do Gauchão, ao quadrangular final da Série C e até a segunda fase da Copa do Brasil.

O fracasso no principal objetivo da temporada, o acesso à Série B, mesmo após a liderança grená na primeira fase da competição foi determinante para a saída do dirigente. Internamente, conselheiros cobravam a profissionalização do departamento de futebol, uma vez que Setti centralizava as ações.

O Caxias ainda não confirmou quem será o novo vice de futebol, mas uma reunião do Conselho de Administração ainda acontece na noite desta segunda-feira (13). Também existe a possibilidade do clube voltar a ter a figura de um executivo de futebol.