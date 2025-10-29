Caxias Basquete tem jogo fantástico fora de casa e vence o tetracampeão Franca

Time do ala Humberto (E) teve grande atuação em Franca. Marcos Limonti / Franca, Divulgação

Uma vitória histórica. Com grande atuação coletiva e a frieza dos jogadores mais experientes na hora decisiva, o Caxias do Sul Basquete surpreendeu o poderoso Franca e derrotou o atual tetracampeão do NBB por 75 a 73, na noite desta terça-feira (28), no Ginásio Pedrocão, no interior paulista.

Foi a segunda vitória do time de Rodrigo Barbosa em dois jogos na competição nacional, e a primeira derrota do Franca após quatro partidas. O próximo desafio caxiense será quinta-feira (30), às 19h30min, diante do Bauru, no Ginásio Panela de Pressão.

Mesmo sem contar com os armadores David Jackson e Georginho, o Franca começou a partida mostrando os motivos que fazem o time ser o grande favorito ao título mais uma vez. Com Felício dominante no garrafão e nos rebotes, os donos da casa abriram 10 a 2, obrigando o técnico Rodrigo Barbosa a pedir tempo.

A partir do retorno, e com as mudanças no time, o Caxias reagiu. Foram quatro cestas de três seguidas, de quatro atletas diferentes, com destaque para Shamell, Augusto e Rafa Oliveira, que saíram do banco e levaram o time ao empate no fim do primeiro quarto: 25 a 25.

O segundo período começou novamente com o Franca dominante e anotando 12 a 0 na parcial. Outra vez, a equipe caxiense mostrou poder de reação e anotando nove pontos seguidos voltou a equilibrar as ações.

Com Humberto sendo eficiente nos contra-ataques e João Machini acertando um belo arremesso de três pontos contra o ex-time, o Caxias Basquete novamente igualou o placar no fim do quarto: 39 a 39.

Na volta do intervalo, quem começou na frente foram os visitantes. Com uma defesa forte e sendo efetivo no ataque, o Caxias fez 7 a 0, obrigando Helinho Garcia a pedir tempo. Só que o Franca tem Lucas Dias. Com seis pontos em sequência, em menos de um minuto, o time paulista virou o jogo novamente. Porém, com uma jogada de cesta e falta em João Machini, o jogo teve mais uma parcial empatada. No placar, 56 a 56.

O equilíbrio se manteve até o fim. Os minutos iniciais do último quarto foram com as defesas prevalecendo. Restando quatro minutos, o Franca soube aproveitar melhor os ataques e abriu cinco pontos de vantagem. Com uma cesta de três de Vezaro, o Caxias empatou de novo.

No lance seguinte, em outro lindo lance de Vezaro, o time caxiense abriu dois pontos de novo. E, em contra-ataque bem armado, Augusto fez do perímetro e ampliou a diferença para cinco: 70 a 65, restando pouco mais de um minuto.

No fim, Augusto ainda acertou outro arremesso de longe e garantiu uma vitória histórica em Franca. O segundo triunfo do Caxias no NBB e a primeira derrota dos paulistas na competição: 75 a 73.