Esportes

100% no NBB
Notícia

Caxias Basquete tem jogo fantástico fora de casa e vence o tetracampeão Franca

Equipe caxiense fez partida de superação e força coletiva para garantir o segundo triunfo na competição nacional. Quinta-feira o desafio será diante do Bauru

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS