Esportes

Largada em casa
Notícia

Caxias Basquete recebe o Pato na estreia do NBB 2025/2026

Equipe caxiense apresentará ao torcedor um time renovado, com apenas três remanescentes em relação ao último campeonato nacional

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

