Caxias Basquete recebe o Pato na estreia do NBB 2025/2026

Jogo desta noite terá transmissão da Rádio Gaúcha Serra. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete dá seu primeiro passo no NBB 2025/26 nesta terça-feira (21). O time do técnico Rodrigo Barbosa recebe o Pato, a partir das 19h30min, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. A Gaúcha Serra transmite o confronto.

A estreia em casa vai apresentar ao torcedor um time renovado e que teve bons resultados em seu primeiro desafio, o Torneio Abertura, disputa em Brasília. Por lá, o Caxias venceu Botafogo, União Corinthians e Unifacisa, e só perdeu para o atual vice-campeão Minas.

— Foi importante para a gente começar a ter uma noção de cara do time. Foi positivo, quatro jogos, com três vitórias, só uma derrota na estreia contra o Minas. Então, não digo pelos resultados, mas principalmente pelo comportamento do time durante os jogos — avaliou o técnico Rodrigo Barbosa.

O rival da estreia também vem com um elenco muito diferente em relação à última temporada. O trio de norte-americanos, Thompson, Horton e Crews merece uma atenção especial, segundo o comandante da equipe caxiense.

— A gente fez uma avaliação em cima daquilo que a gente viu no Torneio Abertura. Os três jogadores americanos são diferentes dentro de uma realidade de time. Então, a gente vai ter que conseguir controlar muito bem eles. Por outro lado, eles também sabem que são um time jovem e atlético, fizeram isso em todos os jogos do torneio lá. Uma imposição física todo o tempo, o time pressionando toda a quadra, bem agressivo na defesa. Tentando tirar os adversários de um jogo mais equilibrado, controlado, que é a maneira que eles têm de trazer o jogo para uma igualdade — comentou Barbosa.

Em relação ao último NBB, o Caxias manteve apenas o armador Fabrizzio, o ala Shamell e os pivôs Tom e Luan. Os jovens João, Omena, Tiago Marques, João Kopper e Miguel chegam para agregar qualidade junto com os experientes Augusto, Humberto, Rafa Oliveira e Vezaro.

GRUPO DO CAXIAS

:: Fabrizzio, armador, 23 anos

:: Mini João, armador, 20 anos

:: Augusto, armador, 26 anos

:: Omena, ala/armador, 21 anos

:: Tiago Marques, ala, 21 anos

:: João Kopper, ala, 21 anos

:: Vezaro, ala, 33 anos

:: Miguel, ala, 21 anos

:: Humberto, ala/pivô 30 anos

:: Rafa Oliveira, ala/pivô, 32 anos

:: Luan, pivô, 22 anos

:: Tom, pivô, 32 anos