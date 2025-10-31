Caxias Basquete perde para o Bauru e sofre primeira derrota no NBB 2025/26

Jogo no Ginásio Panela de Pressão teve os donos da casa mantendo a liderança do placar. Andrews Clayton / Bauru, Divulgação

O Caxias do Sul Basquete sofreu a sua primeira derrota no NBB 2025/26. Na noite desta quinta-feira (30), no terceiro compromisso dentro da competição, o time caiu diante do Bauru por 75 a 64, no Ginásio Panela de Pressão.

Na próxima semana, o time caxiense terá dois compromissos no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. Na segunda-feira (30), a equipe enfrenta o Rio Claro. Dois dias depois, recebe o Brasília. Os jogos iniciam às 19h30min.

Em Bauru, antes de a bola subir e no intervalo, foram prestadas homenagens para Larry Taylor, que se aposentou das quadras e foi ídolo do time paulista, além de ter disputado sua última temporada pela equipe caxiense.

Com o duelo em andamento, o time da casa começou melhor e chegou a abrir 8 a 0. Assim como já havia acontecido no jogo contra Franca, o Caxias mostrou poder de reação e foi melhorando a partir das mudanças na formação. Depois de diminuir a vantagem para três pontos, o time de Rodrigo Barbosa viu o rival fechar a parcial com 22 a 15.

No segundo quarto, as defesas prevaleceram no minutos iniciais. Mesmo com alguns erros importantes, especialmente nos lances livres, o Caxias equilibrou as ações e chegou a reduzir novamente a diferença para dois pontos. Porém, com uma cesta de três pontos e outra bandeja de Alex Garcia, aproveitando um erro na saída de bola, o Bauru foi para o intervalo mantendo a diferença do quarto inicial: 35 a 28.

No terceiro quarto, o cenário se repetiu. O Bauru abriu vantagem e o Caxias novamente se aproximou no placar. No fim do período, a equipe da casa voltou a abrir frente: 56 a 48.

O domínio da equipe paulista, especialmente nos rebotes (46 a 31), se confirmou na reta final da partida. Com um baixo aproveitamento ofensivo, o Gambá não conseguiu se aproximar do placar e acabou sofrendo sua primeira derrota por 75 a 64.

O pivô Andrezão, com 23 pontos e 16 rebotes, foi o principal destaque do Bauru. Vezaro, com 12 pontos, foi o cestinha da equipe caxiense.



