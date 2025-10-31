Esportes

Fora de casa
Notícia

Caxias Basquete perde para o Bauru e sofre primeira derrota no NBB 2025/26

Após surpreendente vitória sobre o Franca, equipe do técnico Rodrigo Barbosa não conseguiu segurar o outro rival paulista. Na próxima semana, serão dois desafios no Ginásio do Sesi

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS