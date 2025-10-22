Caxias Basquete mostra força coletiva e derrota o Pato na estreia do NBB

Miguel fechou a partida com uma enterrada no contra-ataque. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete estreou com vitória no NBB 2025/26. Na noite desta terça-feira (21), a equipe do técnico Rodrigo Barbosa mostrou poder de reação e força coletiva para derrotar o Pato Basquete por 70 a 63, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.

O segundo compromisso da equipe será na próxima terça-feira (28), às 19h, contra o atual tetracampeão Franca, no Ginásio Pedrocão, no interior paulista. Dois dias depois, o rival será o Bauru, também fora de casa.

Sem Tom, que teve um estiramento na panturrilha, o Caxias do Sul começou a partida com dificuldades e sentindo o peso da estreia. O Pato chegou a abrir 9 a 0, obrigando o técnico Rodrigo Barbosa a pedir tempo com dois minutos. Depois do retorno, a equipe da casa começou a encontrar a marcação e igualou as ações. Ao final do primeiro quarto, 18 a 16 para os paranaenses.

No segundo período, o jogo teve um cenário semelhante. O Pato começou melhor e ampliou a vantagem. Porém, no decorrer do quarto, o Gambas errou menos do que o adversário e, com uma cesta de Shamell, virou o placar nos segundos finais. No intervalo, 31 a 30, em um duelo ainda com muitos erros.

A retomada do terceiro período foi de um Caxias letal. Na defesa, o predomínio nos rebotes chamou a atenção. No ataque, os arremessos do perímetro, com seis acertos em nove tentativas, fez o time de Rodrigo Barbosa anotar 23 a 14 no período e abrir 10 de vantagem: 54 a 44.

Os minutos finais tiveram uma dose extra de emoção. O Pato chegou a diminuir a diferença para dois pontos, mas a experiência de jogadores como Humberto e Vezaro, combinada com a qualidade de Omena e Miguel foram determinantes para confirmar o resultado positivo: 70 a 63.