Caxias Basquete mostra força coletiva e derrota o Pato na estreia do NBB

Mesmo cometendo muitos erros, time caxiense soube controlar a partida depois do intervalo e acabou confirmando o resultado positivo por 70 a 63

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

