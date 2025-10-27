Esportes

Contra o favorito
Notícia

Caxias Basquete desafia o tetracampeão Franca nesta terça-feira pelo NBB

Duelo inicia às 19h no Ginásio Pedrocão. Será o segundo compromisso da equipe caxiense na competição nacional

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS