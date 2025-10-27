Caxias Basquete desafia o tetracampeão Franca nesta terça-feira pelo NBB

Time do técnico Rodrigo Barbosa joga duas vezes no interior paulista. Porthus Junior / Agencia RBS

Após a importante vitória sobre o Pato, na estreia do NBB 2025/2026, o Caxias do Sul Basquete vai para os seus primeiros desafios fora de casa na competição nacional. Serão dois compromissos no interior paulista, diante de equipes tradicionais no cenário nacional.

Logo de cara, o time do técnico Rodrigo Barbosa duela com o atual tetracampeão Franca, nesta terça-feira (28), às 19h, no Ginásio Pedrocão. A equipe comandada por Helinho Garcia já disputou três partidas na competição nacional, e venceu todas.

— A gente sabe que Franca é a grande favorita ao título. Mas eu gosto disso porque vai impor um outro limite de jogo. No Torneio Abertura, queríamos enfrentar a Unifacisa por ser um time mais estruturado e organizado. O mesmo é agora em São Paulo. Vamos tentar controlar ao máximo o jogo contra Franca. É muito difícil, tanto pela qualidade como pela questão física, é um time muito grande — projetou o técnico Rodrigo Barbosa.

Para conter a força adversária próxima ao aro, com Lucas Dias, Cristiano Felício e Rafael Mineiro, o Caxias terá de se desdobrar na defesa. O pivô Tom segue fora por conta de um estiramento na panturrilha e não viajou para a rodada dupla em São Paulo. Depois de enfrentar o Franca será a vez de visitar o tradicional Bauru, na quinta-feira, às 19h30min.