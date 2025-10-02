Caxias Basquete derrota o União Corinthians e vai disputar o quinto lugar do Torneio Abertura

Norte-americano de 45 anos marcou 21 pontos contra o União Corinthians. João Pires / LNB / Divulgação

Na preparação para o NBB 2025/2026, Caxias Basquete e União Corinthians protagonizaram o primeiro clássico gaúcho da temporada nesta quinta-feira (2), no Torneio Abertura, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. E o time caxiense levou a melhor por uma larga vantagem: 79 a 52.

Após ficarem na segunda colocação de seus grupos na primeira fase, os dois times gaúchos se enfrentaram no duelo que definiria quem seguiria na briga pelo 5º lugar do torneio e quem ficaria para a disputa de sétimo e oitavo. O Caxias vai encarar a Unifacisa, nesta sexta-feira (3), às 20h, enquanto o União desafiará o Pato, a partir das 17h30min.

A partida entre os dois gaúchos começou equilibrada e com muitos erros de lado a lado. A partir da entrada do experiente Shamell, o Caxias assumiu a dianteira no placar e venceu o primeiro quarto por 16 a 12.

Na segunda parcial, com uma defesa em zona eficiente e ótima participação de jovens como Omena, Miguel e Fabrizzio, a equipe de Rodrigo Barbosa ampliou a diferença. Fez 24 a 13 no período e foi para o intervalo vencendo por 40 a 25.

Na retomada da partida, o cenário não mudou. O Caxias continuou se sobressaindo na defesa e em nenhum momento deixou o União Corinthians se aproximar do placar. Foram duas vitórias nas parciais finais, com 17 a 12 e 22 a 15. No placar final, 79 a 52.

Shamell foi o cestinha do jogo com 21 pontos. Omena contribuiu com 12 e Fabrizzio fez 11.



