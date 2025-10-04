Esportes

Bons resultados
Notícia

Caxias Basquete derrota a Unifacisa e termina em quinto no Torneio Abertura

Na preparação para o NBB, equipe caxiense somou três vitórias em quatro partidas pela competição, disputada em Brasília

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS