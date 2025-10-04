Caxias Basquete derrota a Unifacisa e termina em quinto no Torneio Abertura

Equipe caxiense venceu três dos quatro jogos em Brasilia. joão pires / LNB, Divulgação

O reformulado time do Caxias do Sul Basquete acabou o Torneio Abertura com a terceira vitória em quatro jogos. Na competição preparatória para o NBB, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa ficou na quinta colocação após derrotar a Unifacisa, na noite desta sexta-feira (3) por 74 a 73.

O saldo do torneio disputado na Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, é extremamente positivo. O Caxias só perdeu para o Minas, um dos principais elencos do Brasil, e derrotou Botafogo, União Corinthians e Unifacisa.

Na partida que valia o quinto lugar, o destaque novamente foi o ala Shamell, cestinha com 18 pontos e responsável pelo toco em Sifontes, no último lance da partida. Vezaro, com 14, e Humberto, com 11, foram outros destaques individuais. Porém, o que mais chamou a atenção no torneio foi a força coletiva da equipe caxiense, especialmente na defesa, com protagonismo dos jovens Omena, Miguel e Fabrizzio, e do experiente pivô Tom.