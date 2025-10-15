Esportes

Primeira batalha
Notícia

Caxias Basquete abre venda de ingressos para estreia no NBB 2025/26

Confronto com o Pato Basquete acontece na próxima terça-feira (21), às 19h30min, no Ginásio do Sesi

Camila Corso

Jornal Pioneiro

