Caxias Basquete abre venda de ingressos para estreia no NBB 2025/26

No Torneio de Abertura, o Gambá conquistou o 5º lugar. João Pires / LNB / Divulgação

A nova temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) está prestes a começar. E o Caxias Basquete, representante da Serra Gaúcha, fará sua estreia em casa. Às 19h30min da próxima terça-feira (21), encara o Pato Basquete no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.

Para o primeiro confronto da edição de 2025/26, a direção do Gambá iniciou a venda de ingressos, buscando o apoio da torcida. Os bilhetes inteiros custam R$ 32, com a meia-entrada à R$ 16.

O ingresso solidário custa R$ 20, juntamente à doação de 1kg de alimento ou um brinquedo. Acompanhantes de sócios pagam R$ 24 e, para quem for assistir nas cadeiras, o valor é de R$ 64.

Além dos ingressos individuais por jogo, a equipe caxiense anunciou planos de sócios, com diversos benefícios exclusivos. O pacote Gambás Fiel garante ingressos em todos os jogos do time em casa, por R$ 197. Outras três modalidades de associação estão disponíveis e podem ser adquiridas no site Minha Entrada.

Serviço de Jogo Completo:

Caxias do Sul Basquete x Pato Basquete

1ª rodada do NBB 2025/26

Terça-feira (21) — 19h30min

Ginásio do Sesi

— Abertura dos Portões: 18h30min

Valores dos Ingressos:

Inteira: R$ 32

Meia Entrada: R$ 16*

Solidário: R$ 20 + doação de 1kg de alimento ou um brinquedo**

Acompanhante de Sócio: R$ 24

Cadeira: R$ 64

*Estudantes: é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade no acesso ao ginásio.