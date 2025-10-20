Esportes

Aos trabalhos
Notícia

Caxias apresenta modelo do departamento de futebol para 2026 com três novos dirigentes

Presidente Roberto de Vargas comandou entrevista coletiva ao lado do vice-presidente, executivo e gerente de futebol, na manhã desta segunda-feira (20)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS