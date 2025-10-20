Caxias apresenta modelo do departamento de futebol para 2026 com três novos dirigentes

Presidente Roberto de Vargas apresentou os novos integrantes do futebol grená. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Nove dias após deixar a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, o Caxias começou de fato a trabalhar por um 2026 melhor. Na manhã desta segunda-feira (20), a primeira repaginada do clube visando a próxima temporada atingiu o departamento de futebol.

O presidente grená, Roberto de Vargas, apresentou o novo modelo de gestão, mas incialmente lembrou o trabalho do ex-vice de futebol, José Caetano Setti, e do diretor Valdecir Bersaghi — que deixaram os cargos.

— Quero fazer um agradecimento a José Caetano Setti e Valdecir Bersaghi, que trouxeram o Caxias até aqui. Se bem ou mal, não sei, mas conseguimos chegar aos nossos objetivos e eu só tenho a agradecer aos dois — mencionou de Vargas que falou sobre os novos dirigentes:

— Quero apresentar o Chiquinho Corsetti, como nosso novo vice-presidente de futebol, a pessoa de confiança da direção que está sendo colocado. Quero apresentar também o João Corrêa, que todo mundo conhece. Ele volta pelos bons serviços prestados ao Caxias, como gerente de futebol. E, João, como sempre, se aprimorando, conhecendo mais, e o que o Caxias precisa é disso, é formar dirigentes. E apresentar o Leonardo Franco, como nosso executivo de futebol. Ele vem se juntar aos dois para a gente começar um trabalho profissional, um trabalho forte, um trabalho correto dentro do departamento.

DE VOLTA PRA CASA

Chiquinho Corsetti é o novo vice de futebol do clube. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Torcedor grená conhecido no Estádio Centenário, Chiquinho Corsetti precisou de apenas algumas horas na manhã de sexta-feira (18) para dizer "sim" ao chamado do Caxias para ser o novo vice de futebol do clube. Agora, aos 40 anos, ele assume o desafio de comandar a maior pasta do departamento, trazendo sua vivência no clube para o centro das decisões no futebol.

— Claro que terei uma função política, mas a gente vai decidir, os três juntos, vai ser um debate. Estamos falando de pessoas com mais experiência. A gente tem uma experiência, o Léo (Franco) já rodou por vários clubes, tem uma agenda boa, que foi um dos fatores que fez a gente optar por ele. E o João já tem uma experiência aqui no clube na função de gerente e diretor. Então, nós vamos decidir em acordo dos três — comentou Corsetti sobre suas atribuições no Caxias.

Já João Corrêa, 47 anos, volta ao Caxias após passagem entre 2022 e 2024, período em que participou diretamente do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, em 2023. Em seu currículo, Corrêa acumula formações e capacitações como Executivo de Futebol pela CBF, Conmebol e Footure. Em 2019, ao lado de Corsetti, como conselheiros, lideraram o projeto de retomada da categoria sub-20 do clube.

— Primeiro, agradecer a oportunidade de estar de novo representando esse clube do meu coração: o Caxias. Após a minha saída do Caxias em final de 2024. Esse período desse ano, eu aproveitei para me aperfeiçoar mais, fiz alguns cursos. Para a gente estar cada vez mais preparado para fazer parte de um departamento de futebol — comentou Corrêa.

Diretor executivo com bagagem

Léo Franco tem três acessos à Série B no currículo. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Léo Franco foi o escolhido após seis candidatos serem entrevistados pelos dirigentes grenás para ser o executivo do futebol do clube. Com três acessos à Série B do Brasileiro na bagagem (por Ipatinga e Botafogo-SP, duas vezes), o profissional de 49 anos comemorou o acerto.