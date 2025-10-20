Caxias apresenta modelo do departamento de futebol para 2026 com três novos dirigentes

Nove dias após deixar a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, o Caxias começou de fato a trabalhar por um 2026 melhor. Na manhã desta segunda-feira (20), a primeira repaginada do clube visando a próxima temporada atingiu o departamento de futebol.
O presidente grená, Roberto de Vargas, apresentou o novo modelo de gestão, mas incialmente lembrou o trabalho do ex-vice de futebol, José Caetano Setti, e do diretor Valdecir Bersaghi — que deixaram os cargos.
— Quero fazer um agradecimento a José Caetano Setti e Valdecir Bersaghi, que trouxeram o Caxias até aqui. Se bem ou mal, não sei, mas conseguimos chegar aos nossos objetivos e eu só tenho a agradecer aos dois — mencionou de Vargas que falou sobre os novos dirigentes:
— Quero apresentar o Chiquinho Corsetti, como nosso novo vice-presidente de futebol, a pessoa de confiança da direção que está sendo colocado. Quero apresentar também o João Corrêa, que todo mundo conhece. Ele volta pelos bons serviços prestados ao Caxias, como gerente de futebol. E, João, como sempre, se aprimorando, conhecendo mais, e o que o Caxias precisa é disso, é formar dirigentes. E apresentar o Leonardo Franco, como nosso executivo de futebol. Ele vem se juntar aos dois para a gente começar um trabalho profissional, um trabalho forte, um trabalho correto dentro do departamento.
DE VOLTA PRA CASA
Torcedor grená conhecido no Estádio Centenário, Chiquinho Corsetti precisou de apenas algumas horas na manhã de sexta-feira (18) para dizer "sim" ao chamado do Caxias para ser o novo vice de futebol do clube. Agora, aos 40 anos, ele assume o desafio de comandar a maior pasta do departamento, trazendo sua vivência no clube para o centro das decisões no futebol.
— Claro que terei uma função política, mas a gente vai decidir, os três juntos, vai ser um debate. Estamos falando de pessoas com mais experiência. A gente tem uma experiência, o Léo (Franco) já rodou por vários clubes, tem uma agenda boa, que foi um dos fatores que fez a gente optar por ele. E o João já tem uma experiência aqui no clube na função de gerente e diretor. Então, nós vamos decidir em acordo dos três — comentou Corsetti sobre suas atribuições no Caxias.
Já João Corrêa, 47 anos, volta ao Caxias após passagem entre 2022 e 2024, período em que participou diretamente do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, em 2023. Em seu currículo, Corrêa acumula formações e capacitações como Executivo de Futebol pela CBF, Conmebol e Footure. Em 2019, ao lado de Corsetti, como conselheiros, lideraram o projeto de retomada da categoria sub-20 do clube.
— Primeiro, agradecer a oportunidade de estar de novo representando esse clube do meu coração: o Caxias. Após a minha saída do Caxias em final de 2024. Esse período desse ano, eu aproveitei para me aperfeiçoar mais, fiz alguns cursos. Para a gente estar cada vez mais preparado para fazer parte de um departamento de futebol — comentou Corrêa.
Diretor executivo com bagagem
Léo Franco foi o escolhido após seis candidatos serem entrevistados pelos dirigentes grenás para ser o executivo do futebol do clube. Com três acessos à Série B do Brasileiro na bagagem (por Ipatinga e Botafogo-SP, duas vezes), o profissional de 49 anos comemorou o acerto.
— Uma sinergia muito boa do que eu penso, do que o clube pensa, do que o clube pretende daqui para a frente. Então, eu fiquei muito ansioso sabendo que existiam outras pessoas no processo seletivo. E eu estou aqui hoje muito feliz de poder estar presente aqui no Caxias. De poder saber o que a gente tem pela frente. Um calendário difícil. Um processo agora de reformulação para fazer em conjunto — apontou Franco.