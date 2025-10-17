Caxias anuncia vice e gerente de futebol; executivo será confirmado nos próximos dias

Presidente Roberto De Vargas e membos da direção com Chiquinho e João. Anderson Braga Prebianca / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias anunciou nesta sexta-feira (17) uma reestruturação em seu departamento de futebol, com duas novidades. Após a saída de José Caetano Setti, Chiquinho Corsetti, 40 anos, foi nomeado novo vice-presidente de futebol. João Corrêa, 47, retorna ao clube para reassumir o cargo de Gerente de Futebol.

Figura conhecida no Estádio Centenário, Chiquinho Corsetti é torcedor assíduo e Conselheiro Grená há vários anos. Agora, assume o desafio de comandar a vice-presidência do departamento, trazendo sua vivência no clube para o centro das decisões no futebol.

João Corrêa, por sua vez, volta ao Caxias após passagem entre 2022 e 2024, período em que participou diretamente do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, em 2023. Em seu currículo, Corrêa acumula formações e capacitações como Executivo de Futebol pela CBF, Conmebol e Footure, reforçando o caráter técnico e estratégico da nova estrutura.

Com Corsetti e Corrêa já começaram os trabalhos ao lado da direção grená, dando início à organização da próxima temporada. Em 2019, os dois, então conselheiros, lideraram o projeto de retomada da categoria sub-20 do clube.

O Caxias irá anunciar, nos próximos dias, o nome do novo Executivo de Futebol, completando o organograma do departamento. O setor segue contando também com o Supervisor de Futebol Ramon Pedreira.

Em 2019, Chiquinho e João, então conselheiros, lideraram o projeto de retomada do sub-20 do clube. Antonio Valiente / Agencia RBS