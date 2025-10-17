Esportes

Planejamento
Notícia

Caxias anuncia vice e gerente de futebol; executivo será confirmado nos próximos dias

Chiquinho Corsetti e João Corrêa foram confirmados nesta sexta-feira (17)

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS