Caxias anuncia Fernando Marchiori como técnico para a temporada de 2026

Na manhã desta quarta-feira (29), a direção do Caxias anunciou oficialmente a contratação do técnico Fernando Marchiori para a temporada de 2026.
Com 46 anos, Marchiori comandava o Primavera-SP, clube com o qual conquistou o acesso à elite do Paulistão 2026 e uma inédita vaga na Copa do Brasil, após o vice-campeonato da Copa Paulista. Na segunda-feira (27), a equipe paulista confirmou o pedido de desligamento do treinador, que tinha contrato até o fim do Estadual do próximo ano.
O paulista acumula passagens por diversos clubes no futebol brasileiro e acumula feitos importantes. Em 2015, com o Cuiabá, foi campeão mato-grossense e da Copa Verde. Com o Maringá, venceu a Copa do Paraná 2015 e a Série B Paranaense em 2017.
Em 2019, levantou a taça da Série A2 Paulista pelo Santo André e, no ano seguinte, conquistou a Copa Paulista pela Portuguesa. Seu último título foi em 2022, vencendo o Campeonato Potiguar com o ABC, com quem também conquistou o acesso à Série B.
O novo treinador grená chega a Caxias do Sul com o reforço de dois auxiliares técnicos: Carlos Azevedo e Carlos Gregório.