Caxias amplia membros da comissão técnica e estuda trazer novos profissionais

Fernando Marchiori trabalhou no Primavera-SP em 2025. Giovana Randi / Primavera / Divulgação

O técnico Fernando Marchiori não desembarcará sozinho em Caxias do Sul para iniciar seu trabalho no Estádio Centenário. Com ele chegam os auxiliares Carlos Azevedo e Carlos Gregório.

Ainda permanecem no Caxias os integrantes da comissão técnica da casa, o auxiliar Jeferson Ribeiro, o preparador físico Tiago Cetolin, e o preparador de goleiros Marcos Muniz Gomes, o "Marquinhos".

Para o departamento de futebol grená, o ideal seriam que estes profissionais contassem com apoio de auxiliares. Mas, para começo de trabalhos, a estrutura terá apenas o acréscimo de Marchiori e de seus dois assistentes.

— É uma estrutura suficiente, mas pode ser melhorada. E se melhorada vai nos dar mais condições de ter êxito ali na frente. A gente sabe das nossas deficiências. Estamos buscando suprir o quanto antes. Eu não consigo dizer agora quando vão ser colocadas essas peças. Mas o Cetolin precisaria de alguém do lado. A parte de fisiologia. Vamos mapear primeiro para poder melhorar para todos — admitiu o vice de futebol do Caxias, Chiquinho Corsetti.