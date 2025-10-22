Esportes

Na Arena
Notícia

Carpini aponta favoritismo do Grêmio no duelo regional do Juventude pela 30ª rodada

O confronto está marcado para domingo (26), às 16h, em Porto Alegre

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS