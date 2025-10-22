Carpini aponta favoritismo do Grêmio no duelo regional do Juventude pela 30ª rodada

O Juventude encara um desafio regional contra o Grêmio na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será domingo (26), às 16h, na Arena. Em meio à luta contra o rebaixamento, o Verdão vê no duelo uma oportunidade de afirmação, mas também reconhece o peso do adversário.
O técnico Thiago Carpini não hesita em apontar o favoritismo do Tricolor, que joga em casa. Ainda assim, o Juventude chega com a urgência de quem não pode mais esperar, disposto a transformar cada minuto em resistência e esperança.
— É um clássico local, um duelo gigante. Claro que o favoritismo por jogar na Arena e estar hoje num momento melhor de tabela, da competição, é do Grêmio. Então, a responsabilidade é sim deles. A gente tem as nossas responsabilidades, isso em algum momento pode nos ajudar, mas também isso na medida certa, porque também pode atrapalhar, se gerar uma zona de conforto. Nós temos a nossa responsabilidade com a nossa instituição, com o nosso torcedor e o mais importante, com nós mesmos — analisou Carpini.
Fora de casa, com o técnico, o Juventude tem uma vitória, dois empates e três derrotas. O desempenho melhorou em relação ao restante da competição e isso se deve à chegada do treinador.
— O grande ponto da resposta de conseguir recuperar esses atletas, é eles acreditarem no meu trabalho, acreditarem no trabalho deles principalmente, não o meu, aquilo que eu proponho, que não é tão difícil, difícil é executar. E eu procurei trazer alguns exemplos, Corinthians, Vasco, Ceará, o próprio Botafogo, que nós não perdemos, nós fizemos um grande jogo, alguns jogos, Atlético-MG, muito difícil, fora de casa — analisou Carpini.