Esportes

Força e esperança
Notícia

Camisa do Outubro Rosa ajudará esposa de ex-capitão do Juventude em tratamento contra câncer de mama

Clube anunciou que parte do valor será destinada a Thaise Rabelo, esposa do lateral-esquerdo Pará, que defendeu o clube entre 2016 e 2018

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS