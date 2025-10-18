Camisa do Outubro Rosa ajudará esposa de ex-capitão do Juventude em tratamento contra câncer de mama

Pará e Thaise com a familia reunida. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude anunciou que parte das vendas da camisa especial do Outubro Rosa será destinada a Thaise Rabelo, esposa do lateral-esquerdo Pará, que defendeu o clube entre 2016 e 2018. Thaise enfrenta uma dura batalha contra o câncer de mama, marcada por coragem e fé, tornando-se um símbolo de resistência e inspiração.

Thaise é a sétima mulher da família a enfrentar o câncer de mama, realidade que trouxe inúmeros desafios físicos, emocionais e financeiros.

— Eu estava com um nódulo axilar, e eu mostrei para a minha irmã, que é enfermeira, e ela me disse que estava achando algo suspeito e que era melhor eu mostrar para um médico. Mostrei para um médico no dia 26 de dezembro, e eu saí de dentro do consultório com a seguinte prescrição, neoplasia maligna com lesão invasiva. Eu saí desesperada, porque, em 2023 eu perdi a minha irmã para o câncer de mama — disse Thaise em um vídeo publicado pelo clube e completou:

— O câncer chegou na nossa família muito cedo, assim. A minha mãe, Lene, teve câncer de mama aos 41 anos. Depois da minha mãe, a minha tia teve câncer de mama também e também se curou. Depois da minha tia veio a minha irmã e a minha prima, as duas ao mesmo tempo. As minhas primas se curaram e a minha irmã, infelizmente, não teve a mesma sorte.

O Juventude transforma a campanha do Outubro Rosa em um gesto concreto de apoio e promove a conscientização sobre a importância da prevenção. Além disso, o clube estende a mão a quem precisa, mostrando que o futebol pode ir além das quatro linhas e se tornar instrumento de solidariedade e esperança.

— A vida da gente é cheia de surpresas e às vezes desagradáveis. No final do ano passado, eu não estava em casa, eu tive que pela primeira vez viajar sem minha família e logo depois do Natal, tivemos uma notícia muito ruim, assustadora. A Thaís foi diagnosticada com câncer de mama e eu estava longe de casa. Foi muito difícil. Eu tive que sofrer de longe em alguns momentos — contou o lateral-esquerdo Pará.

Por fim, em um momento marcado por emoção e esperança, Thaise Rabelo, esposa do ex-capitão do Juventude, Pará, compartilhou uma notícia que guardava há mais de um mês. Após enfrentar uma dura batalha contra um câncer de mama agressivo, ela recebeu o diagnóstico de resposta patológica completa — um resultado que indica a eliminação total das células cancerígenas após o tratamento com quimioterapia.

— As quimioterapias mataram as células cancerígenas. Foram feitas duas biópsias, uma durante a cirurgia e uma outra que fica reagindo durante 15 dias. E o meu organismo não tem mais células cancerígenas. Então, como a minha médica me disse, comemora porque tu está vivendo um milagre. Um tumor triplo negativo, agressivo, como tu teve, ter resposta patológica completa é um sinal de muita alegria. Então, comemora e aproveita bem esse momento. E eu vou viver cada dia como se fosse o último. Eu aprendi muita coisa com isso — finalizou.

A camisa Outubro Rosa do Juventude está disponível nas lojas Nação Jaconera, e parte das vendas será destinada à Thaise.

Confira o video completo: