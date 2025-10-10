Busca por vaga inédita e provável time: como chega o Floresta para enfrentar o Caxias

Leston Júnior está na terceira passagem como técnico do Floresta. Ronaldo Oliveira / Floresta EC / Divulgação

O Floresta busca o acesso inédito à Série B do Brasileiro diante do Caxias neste sábado (11). Apesar de estar numa situação mais confortável do que o Grená, os cearenses também estarão de olho no duelo paralelo do Grupo B, entre Londrina e São Bernardo, para definirem seu futuro em 2026.

Com seis pontos, o time de Leston Júnior tem três a mais do que o Caxias, e pode se classificar, inclusive perdendo o jogo no Estádio Centenário. O Londrina lidera com nove e o São Bernardo tem os mesmos seis pontos e saldo de gols do que os cearenses, mas o clube paulista marcou dois gols a mais e por isso está em segundo.

Clube profissional há 10 anos

Fundado em 1954, o Floresta só se profissionalizou em 2015. Nesta mesma temporada, o clube foi vice-campeão da Série C do Campeonato Cearense, alcançado a elite dois anos depois.

Em 2020, os cearenses conquistaram o acesso à Série C do Brasileiro, após disputarem a Quarta Divisão pela primeira vez na temporada anterior. Desde então, o Floresta participa da Série C, estando pela primeira vez no quadrangular do acesso.

Provável escalação

O técnico Leston Júnior, de 44 anos, foi contratado em março para comandar a equipe. É a terceira passagem do profissional pelo Floresta (as outras duas foram de 2020 a 2021 e em 2022). Na primeira fase da Série C, o time foi o último a conseguir a classificação, terminando em oitavo, com 27 pontos, sete vitórias, seis empates e seis derrotas.

No quadrangular, atuando no estádio Domingão, empatou com Caxias e São Bernardo, em 0 a 0, e perdeu para o Londrina, por 1 a 0, na última rodada, quando podia encaminhar a vaga. Já fora de casa, os cearenses empataram com o Londrina, em 0 a 0, e venceram o São Bernardo por 1 a 0.