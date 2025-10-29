Bento Gonçalves recebe 7ª edição do MK Open de tênis

Evento de tênis será em Bento Gonçalves. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A cidade de Bento Gonçalves é sede do MK Open, também conhecido como Mortal Kombat Open de Tênis. O evento chega a sua 7ª edição consolidado como um dos principais torneios amadores. A competição é realizada por Leandro Cabrera em parceria com o Country Club Bento Gonçalves.

O evento, que inicia nesta quarta-feira (29) e termina no domingo (2), nasceu de uma roda de amigos apaixonados pelo esporte e hoje reúne atletas de diversas cidades do Rio Grande do Sul, com categorias que vão da 1ª à 4ª classe, além de iniciante e 50+.

Neste ano, o torneio contará com a participação de 71 atletas ao longo de cinco dias. A estrutura profissional e o envolvimento crescente da comunidade esportiva local refletem o sucesso do evento, que contou com 31 atletas em dois dias no ano passado e cresceu para essa edição.