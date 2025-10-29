Esportes

Bauru x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Gambá busca a terceira vitória seguida nesta quinta-feira (30), às 19h30min, no Ginásio Panela de Pressão

Camila Corso

