Bauru x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Nesta quinta-feira (30), o Caxias Basquete tem seu terceiro jogo pelo NBB 2025/26. O confronto com o Bauru inicia às 19h30min, no Ginásio Panela de Pressão, na cidade paulista de Bauru.
Neste momento, a equipe da Serra Gaúcha ocupa a quarta posição na tabela. Tem 100% de aproveitamento após dois jogos. Já os paulistas fizeram cinco partidas até aqui, com 40% de aproveitamento. São duas vitórias e três derrotas, ficando no 13º lugar.
As equipes chegam de vitórias na última terça-feira (28). O time de Rodrigo Barbosa venceu o Franca, atual tetracampeão, por 75 a 73, fora de casa. A equipe do interior paulista, jogando em casa, derrotou o União Corinthians por 60 a 52.
A partida em Bauru também será marcada pelas homenagens a Larry Taylor, que disputou a última temporada pelo Caxias e anunciou a aposentadoria das quadras.
O confronto tem transmissão no Youtube, pelo canal do NBB, e no UOL Esportes, a partir das 19h30min.