Atletas de Bento Gonçalves se destacam em competição gaúcha de MMA

Guilherme estreou no profissional na categoria até 61kg. Academia Garra Team / Divulgação

No último sábado (11), a sétima edição da Teutofight aconteceu em Teutônia. No Ginásio da Água, atletas da equipe Garra Team, de Bento Gonçalves, foram destaque da competição, vencendo lutas intensas.

A academia da Serra Gaúcha levou seis atletas para competirem na categoria MMA no Vale do Taquari e voltou foi com 100% de aproveitamento. Das seis lutas, três foram vencidas por nocaute, duas por finalização em submissão e uma vitória por pontos.

Entre os lutadores, Luiz Cachoeira e Guilherme Borges, naturais de Bento Gonçalves, integram o projeto social da Associação Garra, que forma novos talentos do MMA.