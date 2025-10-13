Atletas de Bento Gonçalves se destacam em competição gaúcha de MMA

No último sábado (11), a sétima edição da Teutofight aconteceu em Teutônia. No Ginásio da Água, atletas da equipe Garra Team, de Bento Gonçalves, foram destaque da competição, vencendo lutas intensas.
A academia da Serra Gaúcha levou seis atletas para competirem na categoria MMA no Vale do Taquari e voltou foi com 100% de aproveitamento. Das seis lutas, três foram vencidas por nocaute, duas por finalização em submissão e uma vitória por pontos.
Entre os lutadores, Luiz Cachoeira e Guilherme Borges, naturais de Bento Gonçalves, integram o projeto social da Associação Garra, que forma novos talentos do MMA.
Cachoeira competiu no MMA amador até 61 kg. Por nocaute no final do primeiro round, venceu o adversário de Lajeado. Estrando no profissional, também na categoria até 61 kg, Guilherme foi decisivo e, em menos de dois minutos, neutralizou o oponente e venceu por nocaute técnico.