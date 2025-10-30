Atleta de Flores da Cunha quebra recorde mundial no levantamento de peso

Tatiana tem quebrado recordes nas últimas temporadas. arquivo pessoal / divulgação

A atleta Tatiana Cavagnolli, 46 anos, superou marcas pessoais e quebrou dois recordes mundiais no Global Powerlifting Championship (GPC) 2025, disputado em Balneário Camboriú.

Natural de Flores da Cunha, Tatiana compete no powerlifting, categoria de competição de força focada em três exercícios principais: agachamento, supino e levantamento terra.

Na categoria Master 2 até 75kg de peso corporal, no último sábado (25), ela teve a primeira conquista, no levantamento terra.

— O recorde mundial da minha categoria era 215kg, mas eu já sabia que tinha condições de fazer mais. Na última pedida na barra, alcancei 230kg, que também é atualmente minha marca pessoal. Acabei como a segundo melhor atleta entre todas as categorias — comenta a atleta.

No domingo (26), foi a vez da modalidade bíceps curl, onde a atleta fica estática em uma plataforma e precisa realizar o movimento de subida sem mexer o corpo. Tatiana ainda faturou o terceiro lugar por coeficiente geral.

— Esta modalidade é bem nova para mim, preciso melhorar ainda, mas já consegui a maior marca do evento e a quebra de recorde com 50kg — conta Tatiana.

A competição reuniu mais de mil competidores de mais de 20 países, incluindo Austrália, Finlândia, Eslováquia, Hungria, Argentina e Colômbia. Para Tatiana chega ao campeonato precisou passar por duas etapas classificatórias, nos campeonatos Gaúcho e Brasileiro. A preparação de planilha de treinos durou aproximadamente dois meses:

— Foi a minha preparação mais intensa de treino, dieta e muita disciplina. Minhas metas estavam traçadas, vencer categoria e conseguir uma colocação maior entre todas as atletas.