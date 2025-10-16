Atenção máxima e atitude: os desafios do Juventude para superar o Fluminense no Maracanã

Mandaca retorna ao time titular do Juventude após cumprir suspensão diante do Palmeiras. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude precisará provar novamente que o time é capaz de reagir na Série A do Brasileiro. Contra o Fluminense, nesta quinta-feira (16), às 21h30min, no Maracanã, Thiago Carpini tentará mais uma vez acabar com a sequência negativa. O time não vence há seis jogos e precisará fazer as pazes com a vitória para permanecer na Série A.

Os dois últimos confrontos com o Fluminense no Rio de Janeiro terminaram empatados. Em 2024, o Verdão eliminou o Tricolor das Laranjeiras na Copa do Brasil. Porém, agora, é um outro momento.

— Mais um jogo difícil fora de casa. E o Carpini vem sempre cobrando, porque ele sabe que podemos entregar mais, não só pelo clube, mas para ele também, que vem se dedicando ao máximo no trabalho. Esperamos fazer um bom jogo no Rio de Janeiro para voltar com um resultado positivo — declarou o volante Mandaca.

Estancar os problemas defensivos é um dos grandes desafios do técnico alviverde. O time tem a pior defesa do Brasileirão com 51 gols sofridos. Para voltar a vencer será preciso sofrer muito menos nos jogos. Por isso, Mandaca pede cuidado durante os mais de 90 minutos.

— Temos que estar sempre com a atenção lá em cima, porque em jogos de Série A, você desligou um pouquinho ali, toma um gol. Então tem que ter aquela concentração lá em cima. É isso que a gente vem trabalhando. Para se manter concentrado os 90, 100 minutos que tiver — analisou.

O volante manteve o otimismo em relação à permanência na Série A, destacando que a distância para sair da zona é curta, e que o Juventude precisa fazer o que já está acostumado: provar que a crítica externa está errada.