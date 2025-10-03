As mudanças e possíveis surpresas de Carpini para enfrentar o Fortaleza

Sforza entrou contra o Atlético e ganhou pontos com o técnico Carpini. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

A equipe do Juventude terá novas mudanças para o confronto da 27ª rodada do Brasileirão. No domingo (5), às 18h30min, o Verdão encara o Fortaleza em um jogo direto para reagir na competição e deixar a zona do rebaixamento. O adversário está atrás do alviverde e a diferença é de apenas dois pontos. O Papo tem 23, na 18ª colocação.

Para a partida do final de semana, o treinador não conta com os dois laterais do setor esquerdo. Marcelo Hermes e Alan Ruschel estão suspensos pelo terceiro amarelo. Assim, o técnico Thiago Carpini pode repetir o trio de zagueiro com Peixoto, Luan Freitas e Cipriano ou Rodrigo Sam.

Caso mantenha a linha defensiva com quatro homens, Carpini pode surpreender com Sforza no corredor. Outra alternativa é o lateral-direito Ewerthon, que já jogou no outro lado na reta final da Série A do ano passado. Peixoto também se colocou à disposição para ser lateral. O volante atuou improvisado de zagueiro e correspondeu bem.

O meio-campo terá o retorno de Caíque. Assim, o trio que faz o time rodar estará completo com Jadson e Mandaca. A tendência é a utilização de um meia compondo o setor ofensivo. Lucas Fernandes e Nenê são os cotados. No ataque, Gilberto pode ter nova oportunidade começando, com Ênio fechando o setor. Taliari volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

A única posição que não corre riscos com Carpini é no gol. Jandrei virou titular absoluto e foi o melhor em campo contra o Atlético-MG no empate em 0 a 0, em Minas Gerais.