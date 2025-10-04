As combinações possíveis para o Caxias conseguir o acesso à Série B

Técnico Júnior Rocha busca segundo acesso consecutivo. Porthus Junior / Agencia RBS

A Série C vive momentos decisivos na reta final e o Caxias segue com chances de conseguir o acesso. Até mesmo em caso de derrota para o São Bernardo, o time ainda terá chances, mas dependerá de uma combinação de resultados. Neste domingo (5), às 19h, entra em campo diante do São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio.

Em caso de vitória sobre o São Bernardo, o Caxias poderá garantir o acesso com uma nova vitória em casa na última rodada contra o Floresta, desde que o Londrina também vença seus dois jogos. No entanto, se o Floresta vencer o Londrina na penúltima rodada e o Londrina vencer o São Bernardo na última, a definição poderá ser nos critérios de desempate entre Caxias, Floresta e Londrina.

Caso seja derrotado pelo São Bernardo, o time grená precisará vencer o Floresta na última rodada e torcer para que o Londrina vença suas duas partidas. Além disso, será necessário observar o saldo de gols dos concorrentes diretos, o que pode ser determinante na classificação final.

Se empatar com o São Bernardo, o Caxias também precisará vencer o Floresta na rodada final. Nesse cenário, se Floresta e Londrina empatarem na penúltima rodada, o time grená torce por uma vitória ou empate do Londrina contra o São Bernardo. Caso o São Bernardo vença esse jogo, o acesso dependerá do saldo de gols ou do número de gols marcados.

Já se o Floresta vencer o Londrina na penúltima rodada, o Caxias terá que torcer por um empate ou vitória do São Bernardo sobre o Londrina e vencer o Floresta por uma diferença de dois gols a mais do que a vitória do São Bernardo.

Com diferentes cenários possíveis, cada jogo se torna decisivo. A equipe precisa manter o foco e buscar não apenas os resultados, mas também construir um saldo de gols favorável, que pode ser o diferencial na reta final da competição.

Critérios de desempate

A definição de classificação na segunda fase obedece a sete critérios de desempate. O primeiro é o número de vitórias conquistadas, seguido pelo saldo de gols e, em terceiro, o total de gols marcados. Caso a igualdade persista, o confronto direto entre os times envolvidos é considerado. Na sequência, entram os critérios disciplinares: o time com menos cartões vermelhos leva vantagem. Persistindo o empate, o número de cartões amarelos é avaliado. Se ainda assim não houver definição, a CBF realizará um sorteio para decidir a colocação final.

Do que o Caxias precisa

Em caso de derrota para o São Bernardo:

- Precisa vencer o Floresta na última derrota e observar o saldo de gols dos outros adversário, e torcer para o Londrina ganhar as duas partidas;

Se empatar com o São Bernardo:

- Precisa vencer o último jogo

- Se Floresta e Londrina empatarem nesta penúltima rodada, torce por vitória do Londrina ou empate na última rodada diante do São Bernardo; Se o São Bernardo vencer, vai depender do saldo de gols ou número de gols marcados

- Se o Floresta vence o Londrina na penúltima rodada, torce por empate ou vitória do São Bernardo contra o Londrina; Além disso, precisa vencer o Floresta por dois gols de diferença em relação a vitória do São Bernardo

Se ganhar do São Bernardo:

- Uma vitória na última rodada em casa, combinado com duas vitórias do Londrina, garante o acesso.

- Uma vitória na última rodada em casa, uma vitória do Floresta na penúltima rodada, e vitória do Londrina na última rodada, a definição será no saldo de gols entre Caxias, Floresta e Londrina.

Classificação após quatro rodadas

1º - Londrina - 6 pontos

2º - Floresta - 6 pontos

3º - São Bernardo - 3 pontos

4º - Caxias - 3 pontos

5ª Rodada (Penúltima) – Domingo (5/10)

Floresta x Londrina

16h30min - Estádio Domingão

São Bernardo x Caxias

19h - Estádio Primeiro de Maio

6ª Rodada (Última) – Sábado (11/10)

Londrina x São Bernardo

17h - Estádio VGD

Caxias x Floresta

17h - Estádio Centenário



