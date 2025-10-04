Esportes

Restam duas rodadas
Notícia

As combinações possíveis para o Caxias conseguir o acesso à Série B

Equipe grená terá duas partidas para definir o futuro. Primeiro confronto será neste domingo (5), às 19h, diante do São Bernardo

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

