As chances matemáticas de acesso do Caxias à Série B

Grená precisará vencer seus dois jogos finais para subir à Série B sem depender de ninguém. Luiz Erbes / Caxias / Divulgação

Apesar da derrota em casa para o Londrina e de acumular quatro jogos sem vitória no quadrangular final da Série C, o Caxias ainda tem chances matemáticas de conquistar o acesso à Série B do Brasileirão.

Segundo o cálculo do Gato Mestre do Globo Esporte, o time grená possui 34,33% de probabilidade de subir de divisão. A metodologia utiliza o modelo de simulação Monte Carlo e a distribuição estatística Poisson Bivariada, que leva em conta a performance ofensiva e defensiva das equipes em casa e fora, realizando 10 mil simulações por jogo.

No Grupo B, a briga segue acirrada, com Londrina (77,28%) e Floresta (65,18%) liderando as chances matemáticas. O Caxias ocupa a terceira posição em probabilidade, superando apenas o São Bernardo.

GRUPO B

Londrina - 77,28%

Floresta - 65,18%

Caxias - 34,33%

São Bernardo - 23,21%

Cenário no outro grupo

Enquanto o Grupo B mantém a disputa totalmente aberta, o Grupo C já teve seu primeiro time garantido na Série B. A Ponte Preta assegurou o acesso com duas rodadas de antecedência, atingindo 100% de probabilidade.