As chances matemáticas de acesso do Caxias à Série B

Apesar da derrota em casa para o Londrina e de acumular quatro jogos sem vitória no quadrangular final da Série C, o Caxias ainda tem chances matemáticas de conquistar o acesso à Série B do Brasileirão.
Segundo o cálculo do Gato Mestre do Globo Esporte, o time grená possui 34,33% de probabilidade de subir de divisão. A metodologia utiliza o modelo de simulação Monte Carlo e a distribuição estatística Poisson Bivariada, que leva em conta a performance ofensiva e defensiva das equipes em casa e fora, realizando 10 mil simulações por jogo.
No Grupo B, a briga segue acirrada, com Londrina (77,28%) e Floresta (65,18%) liderando as chances matemáticas. O Caxias ocupa a terceira posição em probabilidade, superando apenas o São Bernardo.
GRUPO B
Londrina - 77,28%
Floresta - 65,18%
Caxias - 34,33%
São Bernardo - 23,21%
Cenário no outro grupo
Enquanto o Grupo B mantém a disputa totalmente aberta, o Grupo C já teve seu primeiro time garantido na Série B. A Ponte Preta assegurou o acesso com duas rodadas de antecedência, atingindo 100% de probabilidade.
O rival da Ponte, o Guarani, também está muito perto de subir, com 54,84% de chances. O Náutico (30,83%) e o Brusque (14,33%) correm por fora na briga pela última vaga da chave.