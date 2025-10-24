Artilheiro do Caxias na Série C acerta retorno ao clube que o revelou

Atacante tinha contrato com o Grená até o final de outubro. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

As despedidas não param. Uma semana após a confirmação de que Welder vai defender o Guarany-Ba, o Caxias tem mais uma baixa para 2026: o atacante Iago. Artilheiro pelo Grená na Série C, o camisa 11 volta ao Confiança, seu clube formador.

Através das redes sociais, a equipe do Sergipe anunciou o retorno do atleta. Iago fez sua base no Confiança, onde atuou por quatro temporadas, entre idas e vindas.

O jogador tinha vínculo com o clube da Serra Gaúcha até o fim do mês de outubro. Sem procura para uma possível renovação contratual, acertou com o clube onde iniciou sua trajetória profissional.

Para 2026, o Dragão também renovou seu contrato com o técnico Luizinho Vieira, ex-Caxias, que assumiu o time na zona de rebaixamento e o levou até a 9ª posição. Além disso, comandou a equipe no vice-campeonato da Copa do Nordeste.