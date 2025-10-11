"Arrependimento nenhum", diz técnico do Caxias após campanha ruim no quadrangular final da Série C

Júnior Rocha comandou o Caxias na campanha de eliminação no quadrangular final. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias não vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. A equipe grená não conseguiu alcançar o objetivo na última rodada da Série C, encerrando sua participação no quadrangular final sem vitórias e com apenas dois gols marcados em toda a fase decisiva.

Após o jogo, o técnico Júnior Rocha concedeu entrevista coletiva e fez uma análise sincera sobre o desempenho da equipe.

— Arrependimento nenhum. O que eu acho que faltou foi a bola realmente entrar. A gente ser feliz nas nossas finalizações. É mais fácil falar o que não faltou, que foi entrega, foi organização. A gente conseguiu criar uma expectativa aqui que no início do campeonato não existia, principalmente os atletas, todos muito desacreditados. E conseguimos chegar nessa última rodada vivos, com chances reais de acesso, mesmo dependendo de outros, ao futebol — analisou o treinador.

Em meio ao encerramento da campanha, o treinador fez questão de reconhecer o papel fundamental da torcida ao longo da temporada. Em sua fala, destacou o apoio incondicional vindo das arquibancadas e reforçou a importância da conexão entre clube e comunidade.

— Só agradecer ao torcedor. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei que com a torcida teria mais possibilidade, teria maior possibilidade, e é verdade. Muitos dos jogos que nós fizemos aqui, o torcedor nos apoiou, início, meio e fim. Então, agradecer de coração, os que acreditaram até o fim, que vieram hoje ao estádio nos prestigiar — comentou Júnior Rocha, que completou: