Árbitro pernambucano e VAR catarinense: a escala de arbitragem para decisão do Caxias no sábado

A CBF confirmou a escala de arbitragem para o duelo decisivo entre Caxias e Floresta pela sexta rodada do quadrangular do acesso neste sábado (11).
O árbitro escolhido para comandar o apito no Estádio Centenário é Rodrigo José Pereira de Lima, 38 anos, de Pernambuco. O profissional tem sido utilizado com frequência pela entidade na Série A do Brasileiro, onde apitou em 18 partidas. Será a primeira partida da Série C de 2025 em que o pernambucano trabalhará.
Seus assistentes serão Francisco Chaves Bezerra Junior e Bruno Cesar Chaves Vieira, também de Pernambuco.
No VAR, o responsável principal por revisar os principais lances do confronto será Wagner Reway, 44 anos, de Santa Catarina. O profissional trabalhou na arbitragem de vídeo em 20 rodadas do Brasileirão e também fará sua primeira atuação na Série C 2025.