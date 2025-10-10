Esportes

Série C
Notícia

Árbitro pernambucano e VAR catarinense: a escala de arbitragem para decisão do Caxias no sábado

Partida contra o Floresta pela sexta rodada do quadrangular ocorre no Estádio Centenário

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS