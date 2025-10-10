Árbitro pernambucano e VAR catarinense: a escala de arbitragem para decisão do Caxias no sábado

Rodrigo José Pereira de Lima, 38 anos, de Pernambuco. Jeff Botega / Agencia RBS

A CBF confirmou a escala de arbitragem para o duelo decisivo entre Caxias e Floresta pela sexta rodada do quadrangular do acesso neste sábado (11).

O árbitro escolhido para comandar o apito no Estádio Centenário é Rodrigo José Pereira de Lima, 38 anos, de Pernambuco. O profissional tem sido utilizado com frequência pela entidade na Série A do Brasileiro, onde apitou em 18 partidas. Será a primeira partida da Série C de 2025 em que o pernambucano trabalhará.

Seus assistentes serão Francisco Chaves Bezerra Junior e Bruno Cesar Chaves Vieira, também de Pernambuco.