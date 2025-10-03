Árbitro do acesso do Caxias à Série C apita partida decisiva contra o São Bernardo neste domingo

Paulo César Zanovelli da Silva será o árbitro de domingo (5). Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias entra em campo neste domingo (5) diante do São Bernardo precisando urgentemente da primeira vitória no quadrangular decisivo da Série C. Após quatro rodadas, a equipe de Júnior Rocha tem apenas três pontos, bem como o adversário deste final de semana.

E, coincidentemente, a CBF confirmou para este duelo decisivo do Grená, o mesmo trio de arbitragem que comandou o apito no acesso do Caxias à Série C em 2023, diante da Portuguesa, no Rio de Janeiro.

O árbitro da partida será Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Ele foi o responsável pela marcação do pênalti convertido por Eron e que deu a vitória e a vaga na Terceira Divisão Nacional na ocasião.

Será a primeira atuação de Zanovelli na Série C de 2025. O profissional de 35 anos frequentemente vem sendo escalado para as partidas do Brasileirão (14 jogos) e da Série B do Brasileiro (quatro jogos).

Além do árbitro, os mineiros Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira, que também trabalharam na partida de 2023, serão os assistentes neste domingo no duelo contra o São Bernardo.

O quarto árbitro será Wanderson Alves de Sousa-MG, e no VAR, o responsável por comandar a análise de vídeo será Rodrigo Nunes de Sá do Rio de Janeiro.

A partida entre Caxias e São Bernardo está marcada para às 19h de domingo e terá a cobertura da Rádio Gaúcha, a partir das 18h.