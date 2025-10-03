Esportes

Árbitro do acesso do Caxias à Série C apita partida decisiva contra o São Bernardo neste domingo

Além dele, assistentes também estiveram presentes na decisão de vaga contra a Portuguesa, em 2023, no Rio de Janeiro

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

