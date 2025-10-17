Arbitragem causa revolta no Juventude e jogador é expulso após o fim do jogo contra o Fluminense

Juventude foi derrotado para o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. Fernando Alves/ E.C Juventude / Divulgação

O Juventude saiu derrotado por 1 a 0 para o Fluminense em partida marcada por polêmica envolvendo a arbitragem de Jefferson Ferreira de Moraes. O gol carioca foi anotado aos 52 minutos do segundo tempo e gerou revolta no time alviverde. Após o apito final, o lateral-esquerdo e capitão Alan Ruschel foi expulso.

O gol do Fluminense saiu após a aplicação da regra dos oito segundos contra o goleiro Jandrei, que demorou 10 segundos para repor a bola em jogo. A infração resultou em escanteio para o Fluminense e, na sequência da jogada, Thiago Silva marcou. O Ju ainda reclama que Thiago Silva estava impedido e fez falta em Abner.

O Verdão não escondeu a insatisfação com a decisão do árbitro, que foi considerada rigorosa e determinante para o resultado final. O lance gerou revolta entre os jogadores do Juventude, especialmente pelo momento em que ocorreu, já nos acréscimos da partida.

Após o apito final, o capitão Alan Ruschel foi expulso por reclamação. Segundo a súmula, o jogador se dirigiu de forma agressiva à equipe de arbitragem, tentando ultrapassar o policiamento e proferindo palavras como: “Você não contou os oito segundos, você está de sacanagem, eu sou capitão, tenho direito de falar com você, você tá de sacanagem, é só com a gente que faz isso.”

A situação se agravou quando, mesmo após a expulsão, Ruschel precisou ser contido por companheiros e ainda xingou o árbitro com ofensas.

— A gente foi contestar ele, porque o Jandrei falou que ele ergue a mão no quinto segundo, sendo que são oito. E também na sequência da jogada do escanteio, o Thiago Silva estava impedido e o Abner foi voltar e o Thiago fez uma "cama de gato". Achamos falta e não foi marcada — comentou Alan Ruschel após o jogo.