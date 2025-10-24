Após goleada, Esportivo enfrenta o líder da Copa FGF

Fabinho marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o Inter. Kévin Sganzerla / Divulgação

O Esportivo tem mais um confronto da Copa FGF 2025 - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Neste sábado (25), o time da Serra enfrenta o líder Gaúcho, às 18h, no Estádio Montanha dos Vinhedos, pela 7ª rodada.

Na tabela da primeira fase, a equipe de Márcio Nunes ocupa a 4ª posição, com sete pontos. Em quatro partidas, o Tivo acumula duas vitórias, um empate e uma derrota.

A equipe vem de uma goleada importante sobre o Inter. Vitória por 3 a 0, fora de casa, em um jogo atrasado pela terceira rodada. O time de Passo Fundo também vem de triunfo após vencer o Pelotas por 1 a 0 e conquistar a liderança.

Fabinho, lateral-esquerdo do Tivo, foi um dos destaques na partida contra o Colorado e balançou as redes. O defensor já projeta o próximo duelo.

— O Gaúcho vem fazendo uma grande campanha e lidera a competição, então será um jogo muito difícil. Precisamos impor o nosso estilo de jogo, colocar em prática o que treinamos e manter a mesma entrega da última partida. Com foco e organização, temos condições de buscar um grande resultado em casa — disse Fabinho.