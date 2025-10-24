Esportes

Em Bento Gonçalves
Notícia

Após goleada, Esportivo enfrenta o líder da Copa FGF

Alviazul encara o Gaúcho no sábado (25), no Estádio Montanha dos Vinhedos, em busca do topo da tabela

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS