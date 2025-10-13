Após goleada e bronca de Carpini, Juventude volta aos treinos para jogo no Maracanã

Atacante Ênio começou entre os titulares contra o Palmeiras. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O elenco de jogadores do Juventude se reapresentou nesta segunda-feira (13), no Centro de Treinamentos do clube. A atividade, no período de tarde, foi para os atletas que não entraram em campo contra o Palmeiras ou para os jogadores que tiveram pouca minutagem na partida do último sábado, em São Paulo.

O Alviverde da Serra não conseguiu segurar o líder do Campeonato Brasileiro. O time foi superado por 4 a 1 para a equipe paulista em jogo atrasado da 12ª rodada. O técnico Thiago Carpini fez fortes cobranças ao elenco, principalmente a postura e atitude da equipe. O Juventude chegou ao seu sexto jogo sem vitória na competição, acumulando quatro derrotas e dois empates.

A partir desta terça-feira (14), o treinador começará a definir o time que entrará em campo já no meio de semana pela 28ª rodada do Brasileirão. Na quinta-feira, às 21h30min, o Juventude enfrenta o Fluminense, no Maracanã.

Para a partida no Rio de Janeiro, Carpini não contará com o zagueiro Rodrigo Sam. O atleta levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e fica de fora. Por outro lado, o comandante contará com o retorno de Mandaca no meio-campo. O atleta cumpriu suspensão pelo cartão vermelho diante do Fortaleza.