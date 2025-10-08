Após destaque na base do Juventude, treinador de goleiros é contratado pelo Inter

Glauber trabalhou durante um ano e três meses no Juventude. Leonardo Bidese / E.C.Juventude / Divulgação

O preparador de goleiros Glauber Henrique, que atuava na base do Juventude acertou sua transferência para o Inter. Ele vai integrar a comissão técnica da categoria sub-17. Aos 30 anos, ele encerra um ciclo de um ano e três meses no clube alviverde.

Neste período, o profissional passou por diferentes categorias de base, começando no sub-13/14 e chegando ao sub-17, que assumiu na reta final do Gauchão 2024. Durante sua passagem pelo Juventude, conquistou títulos importantes como o Campeonato Gaúcho sub-17 de 2024, a Copa São João e a Copa Laghetto, além de ter sido vice-campeão do Gauchão 2025.

— O Esporte Clube Juventude me deu essa oportunidade, abriu as portas e me deu a chance de mostrar o meu trabalho. Quero expressar minha gratidão por todo o período em que estive aqui. Foram dias de aprendizado, evolução e muitas conquistas, dentro e fora de campo — disse Glauber nas redes sociais.

Os goleiros sob sua orientação também se destacaram individualmente, sendo premiados como os menos vazados na Copa São João e na Copa Macaé. O convite para trabalhar no Inter surgiu após esse bom desempenho coletivo e individual dos goleiros do Juventude, que chegaram a finais de competições relevantes e acumularam prêmios.

Antes de iniciar a carreira como treinador, o profissional atuou como goleiro no Caxias, Foz do Iguaçu e Nacional-PR. Ele encerrou sua trajetória como atleta aos 26 anos, após uma lesão séria no joelho (LCA), voltando ao Foz do Iguaçu para concluir sua carreira.

— Chego muito motivado e comprometido em contribuir com o projeto do clube. Agradeço à diretoria pela confiança e a todos que fizeram parte desse processo. Agora é trabalho, dedicação e muito aprendizado — finalizou sobre o novo desafio.

Glauber irá trabalhar na categoria sub-17 do Inter. Arquivo pessoal / Divulgação