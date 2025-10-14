Após começo arrasador, aproveitamento de Carpini despenca no Juventude

Técnico Thiago Carpini ainda tem mais 11 jogos para evitar o rebaixamento no Jaconi. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A reta final da Série A do Brasileirão transformou o Juventude em uma equação de alto risco. Faltando 11 jogos, a calculadora acompanha o clube e os torcedores na luta contra o rebaixamento. O que antes era esperança, hoje é um afunilamento matemático que expõe a queda brusca no aproveitamento do técnico Thiago Carpini.

O treinador chegou ao Juventude e teve um começo arrasador. Nos cinco primeiros jogos sob seu comando, o time chegou a um aproveitamento de 66,66% com três vitórias, um empate e uma derrota. Porém, a maré mudou e o aproveitamento ruiu. Nos últimos seis jogos, o time tem 11% de aproveitamento, com quatro derrotas e dois empates. Nos 11 jogos sob seu comando, o Juventude acumula 36,36% dos pontos somados.

Ainda assim, Carpini segue na frente dos outros dois técnicos que estiveram no Estádio Alfredo Jaconi. Porém, igualou o número de derrotas de Fabio Matias e Cláudio Tencati, com cinco no total.

Quando assumiu no Juventude, Carpini herdou um passado negativo. Os problemas iam de questões técnicas a tabela do Brasileirão. O Brasileirão começou com Fábio Matias no Alviverde. Em oito jogos, ele teve 29,1% de aproveitamento, com duas vitórias, um empate e cinco derrotas. Após uma histórica goleada sofrida para o Fortaleza, por 5 a 0, o treinador foi demitido. Ao todo, o time levou 21 gols no começo da Série A e fez sete.

Na sequência, a direção contratou Cláudio Tencati. No entanto, o trabalho não deu liga. O aproveitamento do comandante é o pior dos três treinadores: ele teve 19,04%. Ao todo, esteve na beira do campo em sete jogos, com cinco derrotas, um empate e uma vitória. Para piorar, o time fez apenas três gols na sua gestão.

Depois da saída de Tencati, o Juventude foi comandado interinamente em um jogo. Antes da chegada de Carpini, Gerson Ramos, auxiliar fixo do alviverde, esteve na partida contra o Santos. O duelo no Morumbis terminou com vitória dos paulistas por 3 a 1.

APROVEITAMENTOS

THIAGO CARPINI

36,36% em 11 jogos

3 Vitórias

3 Empates

5 Derrotas

Gols Pró - 9

Gols Contra - 17

FÁBIO MATIAS

29,1% em oito jogos

2 Vitórias

1 Empate

5 Derrotas

Gols Pró - 7

Gols Contra - 21

CLAUDIO TENCATI

19,04% em sete jogos

1 Vitória

1 Empate

5 Derrotas

Gols Pró - 3

Gols Contra - 12

INTERINO (Gerson Ramos)